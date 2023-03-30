Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

"Зазначене рішення було зумовлено насамперед тим, що військовослужбовці, які виконують свої обов’язки служби безпосередньо на лінії зіткнення, в умовах інтенсивності ведення бойових дій, на жаль, зазнають втрат — я маю на увазі військові частини. Втрати передусім і в офіцерському складі первинної ланки", - сказав полковник.

"У разі загибелі офіцера хтось має стати на його місце. Тому було запропоновано із найбільш досвідчених військовослужбовців — як рядового, так і сержантського складу, які мають лідерські якості, які набули відповідного бойового досвіду, які можуть за собою повести людей і виконувати завдання в інтересах операції, ось таку категорію людей ініціювали для того, щоб їх можна було призначати на офіцерські посади", - додав він.

За його словами, основними видами комплектування ЗСУ нині є мобілізація та добровольці.

Також полковник зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення в першу чергу призивали ветеранів, тобто тих, хто вже мав досвід бойових дій.