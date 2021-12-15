Україна через двосторонні стосунки фіксує, хто справжній друг, - політолог Фесенко про підписання декларацій щодо підтримки вступу до ЄС

Про це він заявив в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.



"Це не просто візит. Це візит на саміт Східного партнерства. Зараз, до речі, проблема, що робити далі з ним. Українська сторона, треба віддати належне, займає дуже активну позицію разом з партнерами - Молдовою і Грузією. Ми ставимо питання про те, щоб нам надали чітку європейську перспективу", - сказав Фесенко.



Він прокоментував те, що Словенія підтримала українські наміри отримати членство в ЄС.



"Те, що ми через двосторонні стосунки ставимо питання, ми фіксуємо, хто справжній друг і готовий підтримати. Я думаю, що є певний сенс. Те. що створили "Асоційоване тріо" (формат з Молдовою та Грузією, - ред) і координуємо наші позиції в цьому процесі. Регіональний альянс - це цікавий елемент нашої дипломатії. Ми таким чином намагаємось реалізовувати конкретні цілі, зокрема європейську перспективу", - підсумував політолог.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європерспективи України в межах курсу країни на повноправне членство ЄС. Раніше шість країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина та Хорватія.