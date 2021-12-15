Україна через двосторонні стосунки фіксує, хто справжній друг, - політолог Фесенко про підписання декларацій щодо підтримки вступу до ЄС
Голова правління Центру прикладних та політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко прокоментував візит президента Володимира Зеленського на саміт Східного партнерства
Про це він заявив в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.
"Це не просто візит. Це візит на саміт Східного партнерства. Зараз, до речі, проблема, що робити далі з ним. Українська сторона, треба віддати належне, займає дуже активну позицію разом з партнерами - Молдовою і Грузією. Ми ставимо питання про те, щоб нам надали чітку європейську перспективу", - сказав Фесенко.
Він прокоментував те, що Словенія підтримала українські наміри отримати членство в ЄС.
"Те, що ми через двосторонні стосунки ставимо питання, ми фіксуємо, хто справжній друг і готовий підтримати. Я думаю, що є певний сенс. Те. що створили "Асоційоване тріо" (формат з Молдовою та Грузією, - ред) і координуємо наші позиції в цьому процесі. Регіональний альянс - це цікавий елемент нашої дипломатії. Ми таким чином намагаємось реалізовувати конкретні цілі, зокрема європейську перспективу", - підсумував політолог.
- Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європерспективи України в межах курсу країни на повноправне членство ЄС. Раніше шість країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина та Хорватія.
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