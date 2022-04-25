Україна деокупувала вже 931 населений пункт, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.



"Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - зазначив президент.



Зеленський додав, що Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну.



"На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх - програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів - програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію - ти програєш. І якщо пішов проти українців - програєш", - підсумував він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb