Україна деокупувала вже 931 населений пункт, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення всієї української території - це питання часу
Про це він сказав у відеозверненні.
"Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну.
"На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх - програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів - програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію - ти програєш. І якщо пішов проти українців - програєш", - підсумував він.
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