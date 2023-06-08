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Зеленський відкидає звинувачення у підриві Nord Stream, Захід не дає гарантій безпеки. Акценти світових ЗМІ 8 червня

Юлія Осим
8 червня, 2023 четвер
11:52
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У центрі об'єктивів світових ЗМІ все ще залишається катастрофа на Каховській ГЕС. Україна розкритикувала пасивність світових організацій у допомозі постраждалим через підрив дамби. Захід не готовий дати гарантії безпеки Києву, а контрнаступ ЗСУ не буде легким повторенням минулорічних перемог

На таких темах акцентують міжнародні видання 8 червня:

Катастрофа на Каховській ГЕС 

Всю середу продовжувалася евакуація постраждалих від повені на Херсонщині, пише The Washington Post, кажучи, що причина катастрофи залишилася нез'ясованою, Україна та Росія звинуватили одна одну. Проте українці, які втратили все, знають, хто винен у цій біді – лише росіяни, люди плачучи покидали затоплені домівки та проклинали Росію. Йдеться про те, що на відміну від хаотичного реагування на порятунок людей на затопленій території, окупованих РФ, масштабні рятувальні роботи на підконтрольній Україні території тривали безперебійно та ефективно до пізнього вечора. 

Корабельний район Херсона

Фото: Дмитро Дідора

Разом з тим, влада у Херсоні не коментує, як руйнування дамби та повені можуть вплинути на військові дії. Але речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що підрив дамби не змінить військових планів, а повінь поблизу лінії фронту не стримає сил української армії, бо головна перешкода – це Росія. 

Рятувальна операція після обвалу Каховської дамби демонструє стійкість українців, зауважує The Guardian. Паводкові води продовжували зростати, тоді як армія човнів рятувала людей та їхніх домашніх тварин. Мешканці Херсону казали, що вдалося врятувати українців з підконтрольних Росії територій і навіть через річку, оскільки окупантам довелося відступити, щоб уникнути повені. Усі як один стверджують, що не мають іншого виходу як продовжувати боротьбу, вони пережили російську окупацію, тому не можуть втекти, а мають витримати. 

Також видання пише, що є перші жертви внаслідок затоплення через підрив Каховської греблі. Президент Володимир Зеленський зауважив, що неможливо передбачити, скільки людей загине на окупованих Росією територіях, звертаючись за міжнародною допомогою, тому закликав до чіткої та швидкої реакції світу для підтримки постраждалих. Зеленський різко розкритикував за пасивність ООН та Червоний Хрест, які, за його словами, не докладають зусиль для надання допомоги. Президент, як повідомляє Der Spiegel, визнав, що часткове руйнування дамби та наслідки від цього вплинуть на контрнаступ України, щоб відкинути російську армію: ситуація не допомагає українським бійцям і не полегшує наступ. 

Російські війська стріляли по українських рятувальниках, які намагалися дістатися до затоплених районів Херсонської області, що перебувають під контролем Росії. CNN з посилання на Володимира Зеленського зазначає, що рятувальники намагаються евакуювати тисячі людей із зони затоплення окупованої Росією дамби та гідроелектростанції в Новій Каховці, які обвалилися у вівторок, через що потоки води хлинули вниз по річці Дніпро. Однак видання, як і деякі інші американські, зазначає, що поки неясно, чи атакували дамбу навмисно, чи прорив став результатом структурного збою. 

BBC пояснює, чому прорив дамби у Новій Каховці такий значний. Так, сучасні дамби можуть стримувати величезні водойми, однак це може мати далекосяжні наслідки для територій, розташованих вниз за течією, якщо дамби не впораються зі своєю функцією. Коли інженери, які проєктують греблі, планують найгірший сценарій, саботаж зазвичай не є частиною їхньої оцінки ризиків, вони не думають про війну чи вибухівку. Зауважується, що такі катастрофічні прориви дамб як на Каховській ГЕС трапляються рідко, але якщо це стається, то часто змінюється спосіб проєктування та оцінка ризиків у майбутніх дамб. Крім того, видання каже, що у разі доведення вини Росії це стане рішенням, що перекреслило будь-які починання та плани РФ у війні проти України. 

Контрнаступ України не буде легким відновленням торішніх перемог

The Washington Post у своєму аналізі каже, що контрнаступ ЗСУ не буде таким легким відновленням минулорічних перемог України на полі бою. Чи почався він вже зараз? Відповідь все ще залежить від того, кого запитувати. Російські офіційні особи стверджують, що так, таку ж точку зору поділяють також деякі офіційні особи США. Однак українці ці заяви прямо відкинули, зазначають журналісти. Коли почнеться контрнаступ, всі це побачать, казав секретар РНБО Олексій Данілов. Так, перемоги ЗСУ у минулорічних контрнаступах було легко помітити. Але з минулого року ландшафт війни принципово змінився, йдеться у статті. Є кілька причин того, що цьогорічні зусилля не можуть виявитися легким повторенням контрнаступу 2022 року для України — хтозна, погано це чи добре. 

У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури

Фото: facebook/Вадим Гутцайт

Повінь поглинула лінію фронту, пише The New York Times. Як вважають журналісти, руйнування Каховської дамби може призвести до відвернення уваги, ресурсів і персоналу від давно запланованого контрнаступу, який за словами офіційних осіб США міг розпочатися цього тижня. Власне, громади, які постраждали від повені, потребують великих обсягів палива, води та транспортних засобів – усі ці речі також потрібні для проведення військових операцій, тоді як самі військові допомагають у ліквідації наслідків лиха. Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що не варто надто зосереджуватися на помилках Кремля на полі бою.

Атака на Nord Stream: Зеленський відкидає звинувачення

Київ нічого не знав про план підриву газопроводу "Північний потік", заявив президент Володимир Зеленський на тлі зростання припущень, що за вибухом стоїть Україна, пише The Guardian. Раніше американські ЗМІ повідомили, що Білий дім був поінформований про українську змову підірвати трубопровід за кілька місяців до того, як це сталося. 

"Я президент і даю відповідні накази. Україна нічого подібного не зробила. Я б ніколи так не вчинив", – цитує Зеленського Der Spiegel. Зазначається, що ЦРУ попередило федеральний уряд про сценарій нападу на трубопроводи Балтійського моря напередодні вибухів. Нібито фігуранти підпорядковувалися безпосередньо головнокомандувачу української армії Валерію Залужному. А Зеленського навмисне не поінформували про плани, щоб мати можливість достовірно заперечити українську відповідальність. 

Politico пише, що наразі у звіті розвідки зазначено, що виконання плану призупинено, і немає доказів того, що атаку здійснила Україна. А координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що розслідування тривають і що "останнє, що ми хочемо зробити з цієї трибуни, – це випередити ці розслідування". 

Захід не готовий дати гарантії безпеки Україні

Україна клопоче про обов'язкові гарантії безпеки для забезпечення свого виживання у довгій перспективі. Проте союзники ще не готові цього зробити, каже Politico. За словами п'яти європейських дипломатів, попри місяці розмов на цю тему, на Заході все ще розділені щодо того, як реагувати на запит Києва. Є питання, чи НАТО, до якого прагне приєднатися Україна, має вести цю розмову? Або найбільші військові сили світу мають надати індивідуальні зобов’язання? Чи варті будь-які гарантії, крім членства в НАТО? До того ж чиновники дивуються, що таке "гарантія безпеки". 

За словами дипломатів, усі ці питання наразі відкриті, навіть якщо союзникам залишилося всього п’ять тижнів до зустрічі у Вільнюсі на ключовому саміті НАТО. Україна визначила саміт як дедлайн, вимагаючи від союзників отримати чіткі зобов’язання щодо допуску України до НАТО та надання гарантій безпеки на цьому шляху. Які спектри варіантів можливі та що з цього може вийти, у матеріалі

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Каховська ГЕС
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