Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в чорноморському регіоні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентами Молдови, Румунії та Польщі, передає РБК-Україна.
Зеленський повідомив, що Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії ВМС причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові долучитись до цієї ініціативи.
"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє", - заявив він.
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