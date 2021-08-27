Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в чорноморському регіоні, - Зеленський

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентами Молдови, Румунії та Польщі, передає РБК-Україна.

Зеленський повідомив, що Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії ВМС причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові долучитись до цієї ініціативи.

"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє", - заявив він.