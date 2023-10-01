Україна змінює тактику у війні, США поки виключили допомогу Києву задля збереження уряду, британські війська вперше можуть прибути в Україну. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок неділі, 1 жовтня.

Україна змінює тактику на порозі зими, а Росія готується до війни на кілька років

В Україну йде війна, але Київ адаптує свою тактику, пише CNN. Невдовзі Україна переживе другу зиму війни, а сміливі кампанії минулого року, під час яких відбулися значні успіхи в Харкові та Херсоні, здаються далеким спогадом. Українські військові зараз ведуть інтенсивну війну на виснаження проти впертих і більших російських сил на фронті протяжністю майже 1000 кілометрів. Йому все ще відчайдушно не вистачає повітряних сил, і наступальні дії будуть перервані через погіршення погоди.

Росіяни, ймовірно, розпочнуть ще одну кампанію, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, занурюючи її народ у темну зиму. На полі бою росіяни пристосувалися. Оборонний бюджет наступного року буде на 70% вищий за цьогорічний, тому вони в цьому надовго.

Разом з тим українці адаптуються після невдалого початку контрнаступу. Як стверджували в The Economist Франц-Штефан Гаді та Майкл Кофман, здатність українських солдатів швидко освоїти західні технології призвела до безпідставного оптимізму щодо того, що час, необхідний для створення згуртованих бойових одиниць, може бути коротким замиканням. Тепер українські військові повернулися до стилю ведення війни, який знають найкраще, використовуючи невеликі групи мобільної піхоти для перевірки укріпленої російської оборони. Зараз це також відповідає обставинам, адже десятки російських безпілотників помічали будь-яке зосередження сил і скеровували проти них масований артилерійський вогонь. Маленький і спритний – ось відповідь.

Фото: Генштаб ЗСУ

Як зазначають автори, Україна не готова ризикувати жертвами, які принесе амбітний механізований наступ. На цей стиль ведення війни менше впливають бруд і туман зимових місяців. Цей стиль ведення війни перебуває на одному кінці спектра. Але українці також користуються перевагами західних поставок далекобійної артилерії, як на півдні, так і на сході. А Київ різко посилив дальні ракетні та безпілотні удари по російських військових вузлах: пунктах управління, постачання палива та боєприпасів, транспортних вузлах. Більше читайте в аналізі CNN

Російські документи, які вказують на різке зростання військових витрат у 2024 році, свідчать про те, що Москва готується до ще кількох років бойових дій в Україні, заявляє Міністерство оборони Великобританії. У своїх останніх оновлених даних розвідки міністерство стверджує, що документи, які, очевидно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати на оборону країни зростуть приблизно до 30% загальних державних витрат у 2024 році. Російське міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з 2023 роком.

Цілком імовірно, що Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише шляхом ширшої економіки, пише The Guardian з посиланням на міністерство. Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні. Це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня 2023 року, в яких він заявив, що він готовий до продовження конфлікту в 2025 році.

Війна безпілотників в Україні натрапила на перешкоду, а британські військові вперше можуть прибути в Україну для навчання ЗСУ

The Times пише, що українська війна безпілотників натрапила на перешкоду – Китай. Більше, ніж будь-який конфлікт в історії людства, бойові дії в Україні – це війна безпілотників. Це означає зростаючу залежність від постачальників літальних апаратів – зокрема, Китаю. У той час як Іран і Туреччина виробляють великі безпілотники військового класу, які використовуються Росією та Україною, дешеві споживчі безпілотники, які стали всюдисущими на передовій, в основному походять з Китаю, найбільшого у світі виробника цих пристроїв.

Це дало Китаю прихований вплив у війні, яка частково ведеться з побутовою електронікою. Позаяк українці переглянули всі види дронів і перетворили їх на зброю, їм довелося шукати нові способи підтримувати свої поставки та продовжувати інновації в пристроях. Проте ці зусилля зіткнулися з більшими перешкодами, оскільки китайські постачальники скоротили продажі, бо 1 вересня набули чинності нові китайські правила щодо обмеження експорту компонентів для дронів.

Проте останніми місяцями китайські компанії скоротили продажі безпілотників і компонентів українцям. Китайські фірми, які все ще бажають продавати, часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників, подібних до тих, які Росія використовувала, щоб обійти американський і європейський експортний контроль.

Багато хто побоюється, що нові правила Китаю, які обмежують продаж комплектуючих для безпілотників, можуть погіршити проблеми українського ланцюга поставок, які наближаються до зими. Ці перешкоди збільшують перевагу Росії. Прямі поставки дронів китайськими компаніями в Україну склали трохи понад 200 000 доларів цього року до червня, згідно з торговими даними. У той самий період Росія отримала щонайменше 14,5 мільйонів доларів у вигляді прямих поставок безпілотників від китайських торгових компаній.

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Британські війська можуть вперше відправитися в Україну для навчання солдатів, повідомляє The Guardian . Новий міністр оборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що він провів переговори з керівництвом армії про розгортання британських військ в Україні вперше для програми навчання. Шеппс, який зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським для переговорів у Києві на початку цього тижня, сказав, що пропозиція, що обговорюється, зменшить залежність від Великобританії та баз інших членів НАТО.

Згідно з даними Міністерства оборони Великої Британії, програма підготовки українських військових, яку підтримують 10 інших країн, навчила навичок понад 26 500 новобранців і має намір підготувати понад 30 000 солдатів до кінця року.

США врятували Конгрес від розпаду, підтримавши законопроєкт без включеної підтримки України

Конгрес США уникнув федерального припинення роботи після того, як Палата представників і Сенат домовилися про короткострокову угоду про фінансування. Законопроєкт, який зберігає фінансування уряду до 17 листопада, але не передбачає надання нової допомоги Україні, був ухвалений Сенатом 88 голосами проти 9. Президент Джо Байден підписав закон за кілька хвилин до опівночі, пише BBC. Цю пропозицію висунув спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті, який відбивався від повстання прихильників жорсткої лінії у власній партії.

Оскільки більшість законодавців прагнуть запобігти закриттю, одна з ключових вимог фракції республіканців – більше не виділяти США фінансування для захисту України від її вторгнення з боку Росії – відображена в законопроєкті.

У заяві, оприлюдненій невдовзі після голосування в Сенаті, президент Джо Байден зазначив, що крайні республіканці в Палаті представників прагнули створити сфабриковану кризу, і закликав спікера Маккарті дозволити подальшу угоду про фінансування України прийняти без зволікань. Він сказав: "Ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана".

Як повідомляє The Guardian, американські сенатори від обох основних партій виступили із заявою на підтримку Києва, в якій заявили, що Вашингтон продовжить надавати критичну підтримку Україні після того, як допомога країні була виключена з угоди Конгресу, щоб запобігти закриттю уряду США. У спільній заяві шести сенаторів, у тому числі лідера республіканської меншості Мітча Макконнелла та лідера демократичної більшості Чака Шумера, серед яких троє від кожної сторони, йдеться, що вони вітають угоду, але вона залишає низку нагальних пріоритетів невирішеними.

На парламентських виборах у Словаччині перемагає симпатик Кремля

Популістська партія колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо Smer має намір перемогти на виборах у Словаччині, отримавши більше підтримки, ніж її суперник "Прогресивна Словаччина" в драматичній гонитві з лезом ножа, зазначає The Guardian. З понад 98% округів, які повідомили про голосування, Smer збирається отримати понад 23% голосів. "Прогресивна Словаччина" (PS) Міхала Шимечки посіла друге місце з понад 17%, за нею пішов "Глас" Петера Пеллегріні з 15%.

Фото: gettyimages

Результати виборів, ймовірно, ще більше посилять побоювання щодо майбутньої зовнішньополітичної орієнтації Словаччини. 59-річний Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти Росії та виступав проти прав ЛГБТК. Тим не менш, форма наступного уряду Словаччини залишається незрозумілою, і багато чого залежатиме від складної побудови коаліції з меншими партіями, включаючи "Глас" Петера Пеллегріні та OĽaNO Ігоря Матовича.

Погляди Фіцо відображають традиційно теплі настрої щодо Росії серед багатьох словаків, які набрали сили в соціальних мережах після початку війни в Україні. Він також пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагнути до мирних переговорів – лінія, близька до лінії лідера Угорщини Віктора Орбана, але відкинута Україною та її союзниками, які кажуть, що це лише підбадьорить Росію. Ультраправа партія "Республіка", яка вважалася можливим союзником Фіцо, але неприйнятною для інших, може не отримати жодного місця, свідчать часткові результати та прогнози ЗМІ/

CNN каже, що уряд під керівництвом Smer може мати серйозні наслідки для регіону. Словаччина є членом і НАТО, і Європейського Союзу, була серед небагатьох європейських країн, які наполягали на жорстких санкціях ЄС проти Росії, і пожертвувала Україні велику кількість військового обладнання. Але це, швидше за все, зміниться за Фіцо, який звинуватив "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували президента Росії Володимира Путіна розпочати вторгнення, повторюючи брехливий наратив, який Путін використовував для виправдання свого вторгнення.

Цікаво, що згідно з опитуванням братиславського аналітичного центру безпеки опитуванням GlobSec, проросійські настрої Фіцо поділяють багато словаків. Так, лише 40% словаків вважають Росію відповідальною за війну в Україні, що є найнижчим показником серед восьми країн Центральної та Східної Європи та Балтії, на яких зосереджувався GlobSec. У Чехії, яка раніше була однією державою зі Словаччиною, 71% людей звинувачують у війні Росію. Те саме дослідження показало, що 50% словаків сприймають Сполучені Штати – довгострокового союзника країни – як загрозу безпеці.