Українська документальна стрічка "Сила долі" здобула перемогу на Бельгійському кінофестивалі

Історія Насті Гузарської – не вигадка. Унаслідок відмови батьками від щеплень, вона перенесла кашлюк та кір. Ще в два роки від хвороб пішли ускладнення. А до чотирирічного віку стан дитини був критичним, у серці почалися невідворотні процеси і воно стало розміром, як у 17-річного спортсмена. Єдиним порятунком була трансплантація, її успішно зробили в Індії. На сьогодні Настя – наймолодша людина в Україні із чужим серцем. Наслідки перенесених у дитинстві хвороб для неї - пожиттєві пігулки для пригнічення імунітету.



Саме ця історія лягла в основу документального фільму "Сила долі" режисера Станіслава Цехмістренка. Стрічка, вироблена Всеукраїнським демократичним форумом у рамках конкурсу "Медична журналістика" USAID-Internews отримала 2 премії Бельгійського кінофестивалю: найкращий короткий документальний фільм та талановитий фільммейкер.



"Чесно кажучи, ми не очікували, що ми потрапимо в якусь номінацію, але несподівано наш фільм був заявлений одразу в двох номінаціях, і ми ці номінації взяли", – розповів режисер картини Станіслав Цехмістренко.



Режисер зазначив, що, стрічку подали ще на декілька міжнародних фестивалей, які через пандемію відбудуться вже наступного року.



"Коли ми почали працювати над проектом, про COVID-19 взагалі ніхто нічого не чув. І тільки коли ми почали зйомки. в світі вже панувала пандемія коронавірусу. Про вакцини ще тільки йшли якісь розмови, і так сталося, що якраз на момент виходу стрічки на екрани дуже актуальною стала тема щеплення населення від коронавірусу COVID-19", – повідомив Цехмістренко.



Всіляко сприяла виробництву та промоції стрічки міжнародна організація Internews. Організація впроваджує багато ініціатив щодо покращення якості журналістики.



"Чесно кажучи, ми не могли передбачити успіх цього фільму, але для нас тема була настільки важливою, актуальною для цього моменту. І для мене це має особисте значення, тому що моя двоюрідна сестра померла від кору", – зазначила директорка Internews Network Джилліан Маккорман.



Свого часу в організації звернули увагу, що в Україні мало якісних матеріалів медичної тематики, зокрема про щеплення. Тож в Internews зголосилися підтримати і створення документального фільму про вакцинацію.



"Я дуже-дуже щаслива, що це відбулося, що цей фільм відбувся. Тому що напочатку це не було так стовідсотково, ми не були так впевнені. Завдання було в тому, щоб зробити промоцію вакцинації в Україні. Це зараз ця тема вона всюди, скрізь, тому що світ пережив пандемію. І всі розуміють, як важливо вакцинуватися. Тоді, коли ми починали, було багато скептиків", – повідомила менеджерка програм Internews Network Олександра Павловська.

