Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Українська документальна стрічка "Сила долі" здобула перемогу на Бельгійському кінофестивалі

Українська документальна стрічка "Сила долі" здобула перемогу на Бельгійському кінофестивалі

3 вересня, 2021 п'ятниця
13:43
Культура

"Сила долі" – не дитячий фільм про дитяче здоров’я. Відмова від щеплень призвела до непоправних наслідків і маленька дівчинка опинилася за крок від смерті. Документальна стрічка вже здобула низку престижних нагород

Історія Насті Гузарської – не вигадка. Унаслідок відмови батьками від щеплень, вона перенесла кашлюк та кір. Ще в два роки від хвороб пішли ускладнення. А до чотирирічного віку стан дитини був критичним, у серці почалися невідворотні процеси  і воно стало розміром, як у 17-річного спортсмена. Єдиним порятунком була трансплантація, її успішно зробили в Індії. На сьогодні Настя – наймолодша людина в Україні із чужим серцем. Наслідки перенесених у дитинстві хвороб для неї - пожиттєві пігулки для пригнічення імунітету. 

Саме ця історія лягла в основу документального фільму "Сила долі" режисера Станіслава Цехмістренка. Стрічка, вироблена Всеукраїнським демократичним форумом у рамках конкурсу "Медична журналістика" USAID-Internews отримала 2 премії Бельгійського кінофестивалю: найкращий короткий документальний фільм та талановитий фільммейкер. 

"Чесно кажучи, ми не очікували, що ми потрапимо в якусь номінацію, але несподівано наш фільм був заявлений одразу в двох номінаціях, і ми ці номінації взяли", – розповів режисер картини Станіслав Цехмістренко.

Режисер зазначив, що, стрічку подали ще на декілька міжнародних фестивалей, які через пандемію відбудуться вже наступного року. 

"Коли ми почали працювати над проектом, про COVID-19 взагалі ніхто нічого не чув. І тільки коли ми почали зйомки. в світі вже панувала пандемія коронавірусу. Про вакцини ще тільки йшли якісь розмови, і так сталося, що якраз на момент виходу стрічки на екрани дуже актуальною стала тема щеплення населення від коронавірусу COVID-19", – повідомив Цехмістренко.

Всіляко сприяла виробництву та промоції стрічки міжнародна організація Internews. Організація впроваджує багато ініціатив щодо покращення якості журналістики. 

"Чесно кажучи, ми не могли передбачити успіх цього фільму, але для нас тема була настільки важливою, актуальною для цього моменту. І для мене це має особисте значення, тому що моя двоюрідна сестра померла від кору", – зазначила директорка Internews Network Джилліан Маккорман.

Свого часу в організації звернули увагу, що в Україні мало якісних матеріалів медичної тематики, зокрема про щеплення. Тож в Internews зголосилися підтримати і створення документального фільму про вакцинацію. 

"Я дуже-дуже щаслива, що це відбулося, що цей фільм відбувся. Тому що напочатку це не було так стовідсотково, ми не були так впевнені. Завдання було в тому, щоб зробити промоцію вакцинації в Україні. Це зараз ця тема вона всюди, скрізь, тому що світ пережив пандемію. І всі розуміють, як важливо вакцинуватися. Тоді, коли ми починали, було багато скептиків", – повідомила менеджерка програм Internews Network Олександра Павловська.
 


 
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
Марина Бех-Романчук
2 вересня, 2021 четвер
Зіркова українська легкоатлетка розповіла про пропозицію змінити громадянство
Святослав Павлюк
1 вересня, 2021 середа
Павлюк: Виглядає, що за меморандумом Енергоатома і Westinghouse реактори Хмельницької АЕС будуть коштувати по $5-6 млрд
Наталка Діденко
1 вересня, 2021 середа
В Україну йдуть суттєве похолодання, дощі й поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.84
    Купівля 26.84
    Продаж 27.06
  • EUR
    Купівля 31.74
    Продаж 32.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
3 вересня
16:54
тест корона
У Молдові невакцинованих вчителів зобов’язали здавати платні тести на коронавірус
16:46
дія
Українці зможуть авторизуватися в "Дії" через біометричний закордонний паспорт
16:37
Анна Стеценко
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:31
поїзд
Укрзалізниця відновлює рух потягів до Авдіївки
16:19
біткоін
Мінцифри: обіг криптовалют в Україні становить 1 млрд грн на добу
16:17
З 2020 року Держпраці майже на півмільйона зменшила кількість незадекларованих працівників
16:14
Зоя Овсій
Легкоатлетка Овсій здобула для України історичне золото на Паралімпіаді-2020
16:07
COVID
МОЗ назвало кількість випадків штаму коронавірусу "Дельта" в Україні
16:02
Владислав Кулач
Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ може залишити "Динамо" заради "Ворскли"
15:50
Олексій Резніков
"Це може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ": Резніков щодо блокування Росією прикордонної місії
15:44
У центрі Києва обмежать рух транспорту 4 вересня
15:22
Семен Семенченко
Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою
15:01
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
"Часто лунає про міністра оборони": Кравчук про кадрові ротації в Кабміні
14:48
У Києві на Будинку профспілок повісили великий банер з екснардепом Мураєвим, його уже знімають
14:48
PR
Як віртуальна реальність допомагає продавати нерухомість
14:33
Едді Хірн
Промоутер назвав Усика "найскладнішим суперником в кар'єрі Джошуа"
14:29
Вчені COVID-19
У Південній Кореї виявили штам коронавірусу Mu
14:27
Міністерство фінансів
Мінфін розраховує утримати інфляцію в Україні в межах 10%
14:26
Ексклюзив
Шапка гетьмана Зеленського. Чи є у нього вибір крім українізації?
14:18
вибух ракети Alpha
У компанії Firefly Aerospace заявили, що вибух ракети Alpha був контрольованим
14:18
Денис Остапченко
Паралімпіада-2020: плавець Остапченко приніс Україні чергове золото
14:18
СБУ заочно повідомила про підозру колишньому "міністру держбезпеки" "ДНР"
14:09
снайпер
Окупанти на Донбасі тримають снайперів біля лінії розмежування, - розвідка
13:51
ЄС буде менше платити за вакцини AstraZeneca у разі затримок поставок
13:50
кафе локдаун
Дві області України не відповідають вимогам "зеленої" зони карантину
13:28
Слуга народу
"Слуга народу" 6 вересня проведе з'їзд: обиратимуть кандидатів на довибори в Раду
13:26
мзс Росії
У Росії пояснили відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною
13:24
Людмила Денісова
Денісова вказує на порушення Конституції в законопроекті про олігархів і закликає направити його до Венеціанської комісії
13:10
Вимагали $20 тис. за співпрацю: СБУ затримала начальників Льотної академії та училища НАУ
13:10
страйк
Голодна відпустка: на Івано-Франківщині майже 900 учителів страйкують через заборгованість із зарплатні
12:59
Міралем П'янич
Зірковий футболіст "Барселони" знайшов несподіване місце продовження кар'єри
12:58
Рух опору капітуляції
Рух опору капітуляції подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР через державну зраду у справі “вагнергейту”
12:55
Євген Олейніков
Голова податкової розповів деталі законопроєкту про оподаткування доходів сумнівного походження
12:48
екологія
В найближчі 20 років в океані збільшиться втричі кількість пластику, - ООН
12:45
FlyOne
Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів
12:25
Apple
Apple планує почати виробництво власних автомобілів у 2024 році, – ЗМІ
12:22
Забіхулла Муджахід
"Талібан" назвав Китай своїм головним партнером
12:09
На Луганщині СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів
12:03
Путін
Путін впевнений, що "між Україною та Росією відновляться стосунки у повному форматі"
11:58
СБУ на Рівненщині викрила схему розмитнення "євроблях" на 15 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV