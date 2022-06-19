"Українські лікарі - це безліч прикладів надзвичайного героїзму": Зеленський привітав медиків з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників з професійним святом
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, усім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого - буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували військовим, цивільним, українським дітям", - зазначив президент.
Зеленський подякував за порятунок життів на фронті, у лікарнях та в госпіталях.
"Українські лікарі - це безліч прикладів надзвичайного героїзму. Героїзму тих, хто робив операції під обстрілами. Хто працював у блокаді в Маріуполі. Хто витримав окупацію, полон і навіть у таких умовах, наскільки це було можливо, рятував життя - найголовніше", - підсумував він.
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