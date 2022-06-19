Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, усім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого - буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували військовим, цивільним, українським дітям", - зазначив президент.

Зеленський подякував за порятунок життів на фронті, у лікарнях та в госпіталях.

"Українські лікарі - це безліч прикладів надзвичайного героїзму. Героїзму тих, хто робив операції під обстрілами. Хто працював у блокаді в Маріуполі. Хто витримав окупацію, полон і навіть у таких умовах, наскільки це було можливо, рятував життя - найголовніше", - підсумував він.