Українські військові водолази прибули до Румунії на навчання

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца.

Водолази братимуть участь у багатонаціональному протимінному навчанні, яке розпочинається 2 серпня, за участі представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії.

Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, в водах Румунії.