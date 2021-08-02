Українські військові водолази прибули до Румунії на навчання
Водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ прибув до Румунії для участі у багатонаціональних протимінних навчаннях "Дайв - 2021"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца.
Водолази братимуть участь у багатонаціональному протимінному навчанні, яке розпочинається 2 серпня, за участі представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії.
Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, в водах Румунії.
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