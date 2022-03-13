Україну підтримують у всьому світі, а Росію вважають більшим злом, ніж Північну Корею, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив, що зараз люди по всьому світу вважають Росію злом
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
За словами Зеленського, зараз Україну підтримують по всьому світу.
"Зараз ми маємо найбільшу в історії України підтримку світу. Можна взяти будь-яке опитування, в будь-якій частині світу і побачити, що Україна в лідерах - кому симпатизують і кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло ніж Північна Корея", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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