Україну підтримують у всьому світі, а Росію вважають більшим злом, ніж Північну Корею, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.



За словами Зеленського, зараз Україну підтримують по всьому світу.



"Зараз ми маємо найбільшу в історії України підтримку світу. Можна взяти будь-яке опитування, в будь-якій частині світу і побачити, що Україна в лідерах - кому симпатизують і кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло ніж Північна Корея", - сказав президент України Володимир Зеленський.



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