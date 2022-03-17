Унаслідок бомбардувань та обстрілів в Україні знищено 63 заклади освіти, понад 400 пошкоджено

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Еспресо.TV.

"Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій - 119, Харківській - 77, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київська - 35, Херсонській - 21 та м. Києві- 24", – йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додали, що такі дані не є остаточними, адже там, де тривають активні бойові дії, неможливо провести огляди місць подій. Також відсутня така можливість на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, вночі 17 березня в Мерефі на Харківщині російські ракети влучили у школу

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