Унаслідок бомбардувань та обстрілів в Україні знищено 63 заклади освіти, понад 400 пошкоджено
Також окупанти обстріляли понад десяток лікувальних закладів і три центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Еспресо.TV.
"Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій - 119, Харківській - 77, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київська - 35, Херсонській - 21 та м. Києві- 24", – йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора додали, що такі дані не є остаточними, адже там, де тривають активні бойові дії, неможливо провести огляди місць подій. Також відсутня така можливість на тимчасово окупованих територіях України.
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