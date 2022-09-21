Уряд Болгарії схвалив закупівлю восьми F-16 у США на заміну радянським МіГам

Про це заявив тимчасовий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

"Придбання нових літаків є надзвичайно важливим для ВПС Болгарії. У нас є старі радянські літаки, які ми не можемо обслуговувати через проблеми, які виникли після війни в Україні", - сказав він.

Відомо, що Болгарія, яка замовила у Lockheed Martin вісім літаків F-16 у 2019 році, прагне замінити свої застарілі російські винищувачі МіГ-29 і підвищити свою відповідність стандартам НАТО.

Тимчасовий уряд схвалив проєкт придбання восьми нових F-16, повідомив Стоянов. Угоду має схвалити парламент, який буде скликаний після загальних виборів 2 жовтня. У квітні США схвалили потенційний продаж.

Болгарія наразі також веде переговори з Польщею щодо закупівлі восьми двигунів, щоб підтримувати свій парк МіГів у робочому стані до кінця 2023 року, сказав Стоянов.

Перші літаки F-16, як очікується, будуть поставлені в Болгарію в 2025 році, країна планує взяти в оренду інші військові літаки, щоб у проміжку захистити повітряний простір.

29 серпня глави Міноборони Болгарії та Польщі підписали угоду про співпрацю у військовій сфері, а також домовилися про обслуговування 6 з 19 радянських винищувачів МіГ-29 польською стороною.

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