В Енергоатомі назвали ім'я російського генерала, який керував захопленням Запорізької АЕС
Команди на обстріл атомної станції, які могли призвести до катастрофи небачених раніше масштабів, віддавав генерал-майор Росгвардії Олексій Домбровський
Про це повідомили в Енергоатомі.
У відомстві зазначили, що така операція була небезпечною для половини світу та є актом ядерного тероризму.
"Саме цей військовий давав накази обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару. І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції", – наголошують у повідомленні.
Зауважимо, ядерної катастрофи не сталось після обстрілів, адже щонайменше 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались. В Енергоатомі закликали покарати відповідальних за ці злочини, щоб кожен російський терорист сидів на лаві міжнародного суду і отримав справедливий вирок.
"Саме на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ – генерал-майор Валерій Васильєв", – додали у відомстві.
- Виконувач обов’язків президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що через присутність російської військової техніки порушений технічний стан Запорізької АЕС.
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