В ОП проведуть зустрічі з бізнесом: обговорять факти тиску правоохоронців та фіскалів, - ЗМІ
З понеділка в Офісі президента почнуться зустрічі з представниками бізнесу, які відбуватимуться "за зачиненими дверима", для відвертого обговорення проблем, що виникають із силовиками, податковою та митницею
Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на двох співрозмовників в ОП.
"Для цього створили спеціальну координаційну платформу за участі заступника голови ОП Ростислава Шурми, віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та заступника генпрокурора Дмитра Вербицького", - зазначили джерела видання, дотичні до підготовки платформи.
Платформу створено за дорученням президента.
"Це саме той майданчик, який під час загальної зустрічі бізнесу з Володимиром Зеленським запропонували створити підприємці", - розповіло джерело в ОП на умовах анонімності.
"Свириденко, Шурма та Вербицький прийматимуть представників бізнесу упродовж наступного тижня в ОП за зачиненими дверима. За планом, на кожній такій зустрічі буде по троє підприємців. Також можлива участь інших посадовців", - зазначили співрозмовники видання.
Крім проблем із силовиками, податковою і митницею, розглядатимуть і можливість зміни законодавства, якщо це зможе допомогти бізнесу, зазначив інший співрозмовник, дотичний до підготовки роботи платформи.
Наголошується, що у президента хочуть почути конкретні прізвища та органи, на які є нарікання.
"Одна з головних вимог до бізнесу – відверто розповідати про проблеми, бо під час загальної зустрічі з президентом 29 червня деякі з них боялися називати конкретні прізвища та органи, на які є нарікання", - підсумував представник Офісу президента.
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