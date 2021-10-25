В ОРДЛО дві третини медзакладів заповнені COVID-хворими, медперсоналу бракує, вакцинацію не проводять, - правозахисники
У тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей критична ситуація коронавірусом та бракує медперсоналу
Про це повідомляє Східна правозахисна група в Facebook.
"Ми провели моніторинг ситуації з охороною здоров'я в ОРДЛО, ситуація критична не тільки з COVID-19. 2/3 лікувальних установ в ОРДЛО заповнені хворими від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, у більшості міст ОРДЛО також заповнені гінекологічні відділення, операції по гінекології проводяться тільки в Луганську і Донецьку в обмеженій кількості.
"Виняток становлять тільки відділення онкологічні, їх поки не віддають під COVID-19. Медичного персоналу не вистачає. Медичні відділення і лікарні в провінції (Антрацит, Дебальцеве) страждають від нестачі води", - йдеться в повідомленні.
Правозахисники зауважили, що вакцинація місцевих жителів також не проводиться.
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