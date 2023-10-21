В Острозькій академії обговорили польсько-українські взаємини і солідарність народів

Організатори зазначають, що ця конференція стала першою з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну зустріччю істориків, політологів, журналістів і політиків обох народів, що відбувалася на високому рівні.

Мета заходу – здійснити глибоку рефлексію над польсько-українськими взаєминами, провести аналіз їх історичних аспектів, а також осмислити уроки, які ми маємо зрозуміти з історії й окреслити перспективи на майбутнє в ситуації поглиблення співпраці, взаєморозуміння й підтримки.

Анна Валентинович, якій присвятили конференцію – діячка польського спротиву, активістка "Солідарності" і уродженка Рівненщини.

"Я впевнений, що хто б не намагався вкинути яблуко розбрату між нашими двома народами – цього не буде ніколи", – наголосив ректор Національного університету "Острозька академія" (НаУОА) Ігор Пасічник на відкритті конференції.

Життю і діяльності Анни Валентинович була присвячена перша сесія конференції. Під час неї виступав Ян Караджей, син активної діячки руху "Солідарність" в Польщі Януш Валентинович, журналістка Валентина Романюк, історик, дипломат, у минулому консул Республіки Польща в росії та Україні Кшиштоф Яблонка, вчителька, громадська діячка, племінниця Анни Валентинович Тетяна Барцицька.

Під час другої сесії виступали: народний депутат України Микола Княжицький (через Zoom), журналіст, у минулому редактор річника "Солідарності" Анджей Гельберг (через Zoom), заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Гемберг, проректор НаУОА Дмитро Шевчук, український політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда, професор НаУОА Андрій Смирнов.

В конференції також взяла участь головна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

"Ми на Еспресо висвітлювали польські теми ще до того як це стало мейнстримом. Наш канал народився в перші дні Революції Гідності, і одна з головних наших цінностей - це європейський вектор розвитку України, нам завжди було зрозуміло, де наші справжні друзі і брати", - наголосила Анастасія Равва.

На конференції обговорили українсько-польські стосунки, зокрема, ситуацію в Польщі після парламентських виборів; допомогу Польщі після початку широкомасштабного вторгнення ворога в Україну; матеріальну та моральну підтримку поляків українцям; політичні, історичні та філософські аспекти солідарності; польсько-українське примирення в кінці ХХ століття на початку цього (на прикладі життя та діяльності професора Богдана Осадчука).