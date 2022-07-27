В тимчасово окупованій Горлівці велика пожежа в районі машзаводу, - мер-колаборант Приходько
Мер-зрадник запевняє, що горить газо-розподільчий пункт, хоча, як відомо, ЗСУ не витрачає боєзапаси на такі дрібниці
В його телеграм каналі відразу декілька постів про обстріл.
"Під вогнем ЗСУ Центрально-Міський район Горлівки. На фотографіях, наданих мешканцями, прильоти снарядів в районі селища машинобудівного заводу ім. Кірова", - йдеться в одному.
В іншому:
"Внаслідок обстрілу горлівського селища машинобудівного заводу ім. Кірова з боку українських неонацистів на вулиці Ткаченка, 5/2 поранено мирну мешканку. Швидка медична допомога виїхала на місце події".
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