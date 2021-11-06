В Україні діє унікальна інклюзивна політика стосовно нацменшин, - експертка
Україна визнає ті національні спільноти, які прагнуть бути визнаними, і докладає максимум зусиль на державному рівні, щоб забезпечити їх якісну інтеграцію в українське суспільство
Про це під час ІІ-го форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia” розповіла голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.
За її словами, в Україні в цьому плані діє унікальна інклюзивна політика з часів прийняття закону про національні меншини у 1992 році. Цим наша держава якісно відрізняється від решти країн Європи.
"Те, що в Європі є загальноприйнята політика щодо національних меншин - міф. Є рамкова Конвенція про захист національних меншин, але вона по-різному інтерпретована різними країнами, - зазначила вона. - Франція взагалі не визнає національні меншини, у Німеччині тільки 4 етнічні спільноти підпадають під захист рамкової конвенції, в Угорщині таких 13”.
Україна, яка також підписала цю рамкову конвенцію, визнає всі спільноти, які докладають зусиль для того, щоб бути визнаними. Є окрема полеміка щодо деяких етнічних спільнот, які можуть або вважатися варіантом української регіональної етнічної культури або ж окремою етнічною культурою.
Загалом робота держави з підтримки національних спільнот в Україні, за словами Олени Богдан, включає три напрямки. Першим є те, що Україна підтримує державним коштом і коштом місцевого самоврядування близько 70 закладів освіти, де викладання здійснюється мовами нацменшин - угорською, словацькою, румунською тощо. Попри виклики війни та пандемії за рахунок бюджету друкуються підручники мовами етнічних спільнот.
"У Німеччині, наприклад, українців не менше, ніж угорців в Україні, але там немає шкіл, де здійснюється викладання українською мовою. В Угорщині українці визнані національною меншиною, але теж немає жодної школи, де навчання ведеться українською мовою” - зазначила спікер.
Другим напрямком роботи у напрямку підтримки національних спільнот є діяльність Українського культурного фонду, який підтримує проекти культурного різноманіття. Однак специфіка УКФ - це проекти, які тривають з травня по вересень і це не покриває потреби всіх етнічних спільнот. Тому потрібна окрема програма для фінансування тих проектів, які не підпадають під фінансування фонду, щоб національні спільноти мали можливість розвиватися.
Ще однією платформою з підтримки етнічних спільнот є Координаційний центр мовлення національних меншин, який працює на базі Суспільного телебачення. Вони готують як програми про етнічні спільноти українською мовою, так і програми, орієнтовані на ці етнічні спільноти та випускаються їхніми мовами.
Уряд України приділяє особливу увагу розвитку ромської етнічної спільноти, оскільки у цієї меншини дуже високий рівень бідності, що викликає чимало проблем.
Найнагальніший виклик наразі, за словами Олени Богдан, - логічно завершити запровадження закону про функціонування української мови як державної.
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