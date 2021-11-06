Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Україні діє унікальна інклюзивна політика стосовно нацменшин, - експертка

В Україні діє унікальна інклюзивна політика стосовно нацменшин, - експертка

6 листопада, 2021 субота
19:07
Суспільство

Україна визнає ті національні спільноти, які прагнуть бути визнаними, і докладає максимум зусиль на державному рівні, щоб забезпечити їх якісну інтеграцію в українське суспільство

Про це під час ІІ-го форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia” розповіла голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

За її словами, в Україні в цьому плані діє унікальна інклюзивна політика з часів прийняття закону про національні меншини у 1992 році. Цим наша держава якісно відрізняється від решти країн Європи.

"Те, що в Європі є загальноприйнята політика щодо національних меншин - міф. Є рамкова Конвенція про захист національних меншин, але вона по-різному інтерпретована різними країнами, - зазначила вона. - Франція взагалі не визнає національні меншини, у Німеччині тільки 4 етнічні спільноти підпадають під захист рамкової конвенції, в Угорщині таких 13”.

Україна, яка також підписала цю рамкову конвенцію, визнає всі спільноти, які докладають зусиль для того, щоб бути визнаними. Є окрема полеміка щодо деяких етнічних спільнот, які можуть або вважатися варіантом української регіональної етнічної культури або ж окремою етнічною культурою.

Загалом робота держави з підтримки національних спільнот в Україні, за словами Олени Богдан, включає три напрямки. Першим є те, що Україна підтримує державним коштом і коштом місцевого самоврядування близько 70 закладів освіти, де викладання здійснюється мовами нацменшин - угорською, словацькою, румунською тощо. Попри виклики війни та пандемії за рахунок бюджету друкуються підручники мовами етнічних спільнот.

"У Німеччині, наприклад, українців не менше, ніж угорців в Україні, але там немає шкіл, де здійснюється викладання українською мовою. В Угорщині українці визнані національною меншиною, але теж немає жодної школи, де навчання ведеться українською мовою” - зазначила спікер.

Другим напрямком роботи у напрямку підтримки національних спільнот є діяльність Українського культурного фонду, який підтримує проекти культурного різноманіття. Однак специфіка УКФ - це проекти, які тривають з травня по вересень і це не покриває потреби всіх етнічних спільнот. Тому потрібна окрема програма для фінансування тих проектів, які не підпадають під фінансування фонду, щоб національні спільноти мали можливість розвиватися.

Ще однією платформою з підтримки етнічних спільнот є Координаційний центр мовлення національних меншин, який працює на базі Суспільного телебачення. Вони готують як програми про етнічні спільноти українською мовою, так і програми, орієнтовані на ці етнічні спільноти та випускаються їхніми мовами.

Уряд України приділяє особливу увагу розвитку ромської етнічної спільноти, оскільки у цієї меншини дуже високий рівень бідності, що викликає чимало проблем. 
Найнагальніший виклик наразі, за словами Олени Богдан, - логічно завершити запровадження закону про функціонування української мови як державної.

 

Закарпаття
нацменшини
новини Закарпаття
Читайте також:
2 листопада, 2021 вiвторок
Усик розповів, з ким він бажає битись за титул абсолютного чемпіона світу
Ірина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
Ірина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
Від "зелених чоловічків" до "зелених чудиків". Рада не змогла позбавити Геращенко права брати участь у п'яти засіданнях парламенту
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
6 листопада
20:18
вакцинація дітей
Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19
19:55
Віктор Коваленко
Український футболіст віддав переможний пас в матчі чемпіонату Італії
19:30
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту
18:56
Сергій Сидорчук (ліворуч)
"Ворскла" у меншості перемогла "Динамо" в чемпіонаті України
18:35
електроенергія
Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі
18:16
Андрій Шевченко
Шевченко стане тренером найстарішого італійського клубу, - ЗМІ
17:49
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
Внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже сто людей у Сьєрра-Леоне
17:38
Залишки кам'яного палацу у с. Новожуків
На Рівненщині розробили туристичні маршрути древніми городищами
17:22
ООС
6 листопада на фронті: окупанти двічі порушили режим "тиші"
17:01
Кріштіану Роналду (праворуч)
"Сіті" переміг "Юнайтед" у манчестерському дербі в АПЛ
16:48
Ексклюзив
Путін та Зеленський
Зустріч Путін із Зеленським неможлива: президент України не самогубець, – Яковенко
16:45
Ексклюзив
Сергій Квіт
Створення проблем з мовним питанням і переведення його в політичну площину абсолютно недоречне, - Квіт
16:22
Дія
У ніч проти неділі не працюватимуть застосунок та портал "Дія"
16:01
Маріуполь
"Маріуполь" у меншості переміг "Минай" в чемпіонаті України
15:45
Ексклюзив
Лілія Гриневич
Має бути політика підвищення рівня освіти у гірських територіях - Гриневич
15:35
Потяг, Німеччина
У Німеччині біженець накинувся з ножем на людей у потязі, є постраждалі
15:12
Хаві
"Барселона" призначила новим головним тренером легенду клубу
14:49
Окупанти ночами крадуть з Херсонесу червонокнижні дерева. Не рубають, а викопують та вивозять
14:33
В Запоріжжі робитимуть вакцинацію біля храмів ПЦУ
14:33
Орест Каракевич
"У час війни обрати міністром оборони людину без воєнного досвіду − це майже держзрада", − боєць "Айдару" Орест Каракевич
14:22
Пасажир потягу "Москва-Адлер" відкрив вогонь по російським силовикам
14:07
Оновлено
сесія закарпаття
Сесійну залу Закарпатської облради "замінували" перед засіданням, на якому мали обирати нового голову
14:00
Лукашенко надасть "коридор" для танкових колон, зібраних Путіним проти України, - журналіст
13:43
Мазарі-Шаріф
В Афганістані розстріляли захисницю прав жінок
13:18
200 строковиків-прикордонників присягнули на вірність Україні
13:17
Микола Княжицький
"Слугам" зручно працювати без програми уряду − це тенденція популістичних країн, − Микола Княжицький
13:00
На Полтавщині чоловік травмував чайником 3-річного сина співмешканки
12:47
Юхим Звягільський
На 88 році життя не стало експрем'єра Юхима Звягільського
12:42
USAID підтримуватиме в Україні підвищення впевненості та зміцнення громадської довіри
12:14
Вінниця, вул. 600-річчя, 17, ТРЦ "МегаМолл"
У Вінниці п'яний громадянин РФ скинув з торгового центру прапор України
12:11
Орест Каракевич
"Зеленському не вигідно говорити про війну – падають рейтинги", − ветеран російсько-української війни Орест Каракевич
11:53
Збройні Сили України
5 листопада на фронті: з боку росіян - 8 обстрілів, з боку українців - поранений
11:25
Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України
11:01
Коронавірус в Україні
Пандемія COVID в Україні: за добу - 25 тис. випадків, 5 тис. госпіталізованих. Найбільше заражень в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Львові
10:40
Петро Порошенко
"Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України
10:20
"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
10:00
Білоруські кіберпартизани дізналися телефони всіх співробітників МВС Лукашенка
09:36
Astroworld
На музичному фестивалі у Техасі загинули 8 людей. Є поранені
09:13
Земана годують через зонд. У нього цироз печінки
08:49
місто Дніпро
86 шкіл Дніпра повертаються до нормальної роботи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV