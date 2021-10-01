В Україні почався осінній призов до ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Перші відправки у війська планується почати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня", - йдеться в повідомленні.

Так, на строкову військову службу у жовтні‒грудні 2021 року призиваються:

громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років,

старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як відомо, 29 вересня Кабінет міністрів затвердив чисельність строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних сил - 6 500 осіб, Національної гвардії - 4 775 осіб, Державної прикордонної служби - 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.

Зазначається, що з бюджету виділено 71,1 млн грн для проведення призову. Для призову до ЗСУ виділено 34,1 млн грн, Нацвардії - 25,0 млн грн, прикордонної служби - 8,9 млн грн, спеціальної служби транспорту - 3,1 млн грн.

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