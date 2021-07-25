В Україні за добу зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
За добу 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 286 нових випадків коронавірусної хвороби, 12 людей померли
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За минулу добу було госпіталізовано 422 особи, зафіксовано 12 летальних випадків, 159 осіб одужало.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
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