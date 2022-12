В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

Спільно з Parimatch Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24, за підтримки Президента Володимира Зеленського, запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень.



Мета збору – 500 000 євро, цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 000 євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн гривень в якості фінансової допомоги у проєкти UNITED24.



Підтримайте кампанію та зробіть свій внесок на офіційній платформі DonorBox.



Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу продовжувати нашу боротьбу за свободу!



Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!