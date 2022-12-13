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В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

13 грудня, 2022 вiвторок
12:42
Суспільство

Світло переможе темряву. Саме цими словами щодня починається та завершується день кожного українця. Але наближення свят дозволяє нам сповнитися надією та мріяти про велике. Це незвичний рік, тому й подарунки мають бути незвичайними. Різдво – час для див, і ми запрошуємо всіх бажаючих стати справжніми чарівниками

Спільно з Parimatch Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24, за підтримки Президента Володимира Зеленського, запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень. 
 
Мета збору – 500 000 євро, цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 000 євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн гривень в якості фінансової допомоги у проєкти UNITED24. 
 
Підтримайте кампанію та зробіть свій внесок на офіційній платформі DonorBox.
 
Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу  продовжувати нашу боротьбу за свободу!
 
Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!

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