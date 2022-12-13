В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians
Світло переможе темряву. Саме цими словами щодня починається та завершується день кожного українця. Але наближення свят дозволяє нам сповнитися надією та мріяти про велике. Це незвичний рік, тому й подарунки мають бути незвичайними. Різдво – час для див, і ми запрошуємо всіх бажаючих стати справжніми чарівниками
Спільно з Parimatch Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24, за підтримки Президента Володимира Зеленського, запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень.
Мета збору – 500 000 євро, цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 000 євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн гривень в якості фінансової допомоги у проєкти UNITED24.
Підтримайте кампанію та зробіть свій внесок на офіційній платформі DonorBox.
Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу продовжувати нашу боротьбу за свободу!
Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!
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