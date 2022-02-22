Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків "найбільшого у світі птерозавра юрського періоду"

Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків "найбільшого у світі птерозавра юрського періоду"

22 лютого, 2022 вiвторок
14:36
Наука

У Шотландії знайшли останки "найбільшого в світі птерозавра юрського періоду", завдяки чому стало відомо, що ці плазуни існували приблизно на 25 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше

Про це повідомляє The Guardian.

Скам'янілі останки птерозавра з розмахом крил приблизно 2,5 м знайшли на шотландському острові Скай, де істота жила 170 млн років тому. Ця знахідка проливає нове світло на еволюцію птерозаврів: тепер відомо, що птерозаври такого розміру існували на 25 мільйонів років раніше, ніж вважалося.

Мисливці за скам'янілостями в Шотландії стверджують, що знайшли останки найбільшого в світі птерозавра юрського періоду. За їхніми словами, ця істота, неофіційно відома як птеродактиль, також може похвалитися гострими зубами, якими могла ловити рибу.

Нове відкриття назвали Dearc sgiathanach, що означає "крилата рептилія" і "рептилія зі Скай" на шотландській гельській.

"Коли ця істота жила близько 170 мільйонів років тому, це була найбільша тварина, яка коли-небудь літала, принаймні, наскільки нам відомо", - сказав професор Стів Брусатт, співавтор дослідження з Единбурзького університету.

Довідка: Птерозаври - вимерлий ряд плазунів мезозойської ери, що освоїли повітряне середовище проживання. Вони жили 210-65,5 млн років тому, одночасно з динозаврами і морськими ящерами. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Шотландія
Читайте також:
19 лютого, 2022 субота
Армія РФ не бажає воювати проти українців, тож Путін обрав сценарій "Б" з використанням "гестапівців", - Піонтковський
Віктор Медведчук
21 лютого, 2022 понедiлок
До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо
Валерій Залужний
19 лютого, 2022 субота
Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.61
    Купівля 28.61
    Продаж 29.22
  • EUR
    Купівля 32.32
    Продаж 33.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
16:28
Ексклюзив
"Холодний розрахунок": політолог Рудик назвав визнання "Л/ДНР" Росією "переходом до нового інструментарію"
16:16
Крістіна Квін
Наступні санкції США проти Росії стосуватимуться не лише ОРДЛО, деякі з них - вже дуже скоро, - Квін
16:15
Україна-НАТО
Комісія Україна-НАТО збереться на термінове засідання через визнання Росією "Л/ДНР"
16:12
Європрапор
В ЄС оприлюднили список санкцій проти Росії, які розглянуть сьогодні у зв'язку з визнанням Путіним ОРДЛО
16:06
Борис Джонсон
Немає шансів, що футбольні турніри проводитимуться в Росії, яка вторгається в суверенні країни, - Джонсон
15:59
кіберсили
ЄС залучив кіберсили швидкого реагування для підримки України
15:58
Оновлено
У Щасті горять три трансформатори: пожежа може поширитися ще на кілька, вогонь не гасять через обстріли
15:56
Уряд Великої Британії
Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів
15:44
Україна та Туреччина
Туреччина закликала своїх громадян виїхати зі Сходу України
15:39
Верховна Рада
Рада закликала світ посилити санкції проти Росії через визнання "Л/ДНР"
15:31
Тимур Баротов
"Якщо Захід зараз не дотисне Росію, це розпалить апетити Китаю", – Тимур Баротов
15:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"ЄС" звернулась до керівництва парламенту про термінове створення воєнного кабінету у Верховній Раді, - Княжицький
15:02
Борис Джонсон
Велика Британія введе персональні санкції проти російських олігархів Тимченка та братів Ротенбергів, - Джонсон
14:53
Роман Зозуля
Світ має усвідомити, що Путін - це реінкарнація Гітлера, його плани більші, ніж захоплення України, - український футболіст Зозуля
14:50
Мері Фуртас
Львівська дизайнерка одягу пожертвувала 100 тис. грн на українську армію
14:44
Прапор Австрії
МЗС Австрії викличе посла РФ через визнання Росією "Л/ДНР"
14:41
МЗС
Визнання росіянами "Л/ДНР": МЗС відкликало тимчасового повіреного у справах України в РФ
14:37
Гурт Kalush Orchestra буде представляти Україну на Євробаченні-2022
14:27
санкції проти рф
Ірландія підтримала накладання на Росію санкцій за визнання нею "Л/ДНР"
14:16
В Україні з'явився сервіс для моніторингу активності армії РФ на кордоні
14:14
"Динамо" - "Баварія"
В УЄФА відреагували на інформацію про можливе позбавлення Росії фіналу ЛЧ
14:14
Оновлено
Дума
Держдума РФ та Рада Федерації проголосували за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР"
14:03
ЄСПЛ
Мін'юст скерує до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією "Л/ДНР"
13:47
ЄС
Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ
13:46
Тимур Баротов
"Путін може повернутись до ідеї "Новоросії" та атакувати Київ", – капітан ВМС Тимур Баротов
13:39
МВС РФ
У МЗС РФ заявили, що Росія не має планів розривати дипломатичні відносини з Україною
13:33
Фуміо Кісіда
У Японії назвали неприйнятним визнання Росією ОРДЛО та заявили про підготовку санкцій
13:25
Оновлено
Унаслідок обстрілу у Щасті загорівся трансформатор, світло знову зникло
13:21
Ексклюзив
путлер
Віталій Портников: Він буде воювати
13:15
Північний потік-2
Мінекономіки Німеччини вже зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після заяви Шольца, - Der Spiegel
13:11
панахида, свічки, церква, співчуття
СБУ запобігла терактам у чотирьох церквах УПЦ Московського патріархату у Харкові
13:07
російські окупанти
Окупанти від початку доби 17 разів зривали "тишу" на Донбасі, пошкоджено будинки мирних жителів, лінії електропостачання й магазин
12:54
airBaltic
AirBaltic призупиняє нічні польоти в Україну до кінця лютого
12:52
Віктор Ляшко
Смертність від COVID-19 в Україні зменшилася у чотири рази, - МОЗ
12:45
Польща - Словаччина
Збірна Польщі вимагає перенести з Москви матч плей-офф ЧС-2022 проти Росії
12:41
PR
диски
Гальмівні диски для авто: аналіз пропозицій та правильна покупка
12:37
Зеленський
Визнання Росією "ЛДНР" - це юридичне підґрунтя для подальшої агресії, - Зеленський
12:29
Зеленський
Воєнний стан в Україні буде в разі широкої ескалації з боку РФ, - Зеленський
12:24
Ердоган
Ердоган назвав неприйнятним визнання Путіним "Л/ДНР"
12:14
Зеленський
Зеленський: Україна опрацює питання розриву дипломатичних відносин з Росією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV