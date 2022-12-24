Вчені знайшли секрет того, як скляні жаби стають прозорими

Про це повідомили в BBC.

Вчені давно знали про скляну жабу, однак не мали розуміння, яким чином вона стає прозорою. Останні дослідження виявили, що жаба може накопичувати кров у тілі без негативного впливу тромбів.

Отримані результати можуть сприяти медичному розумінню згортання крові - поширеного серйозного захворювання.

Зазначається, що жаби, розміром із зефір, проводять дні уві сні на тропічному зеленому листі. А щоб уникнути зайвої уваги хижаків, вони стають прозорими до 61%, маскуючись на листі.

Тепер знахідки Деліа та Карлоса Табоади з Університету Дьюка, США, показали, як скляні жаби виконують цю дуже незвичайну функцію: вони зливають кров у свою печінку.

"Якимось чином скляні жаби накопичують більшу частину еритроцитів у печінці, тому вони видаляються із плазми крові. Вони все ще циркулюють у плазмі, але таким чином, що не утворюють величезного тромбу", - пояснив Делія.

До 89% клітин крові тварини збираються разом, і це майже удвічі збільшує розмір печінки - так жаба стає прозорою.

Вночі, коли істота хоче знову стати активною, вона повертає еритроцити в кровообіг, і печінка знову скорочується.

Нагадаємо, науковці знайшли три види китоподібних, які можуть мати хворобу Альцгеймера. До цього часу вважалось, що це захворювання притаманне тільки людям.

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