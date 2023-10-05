Вибори в Україні під час війни, Байден стурбований загрозою допомозі Києву, Росія планує таємно підривати судна з зерном у Чорному морі. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок четверга, 5 жовтня.

Вибори в Україні під час війни та передача іранських боєприпасів США Києву

Вибори в Україні під час війни? Це політична "гаряча картопля", пише The Times. За звичайних обставин президент Володимир Зеленський балотувався б на переобрання наступної весни. Аналітики кажуть, що вибори малоймовірні, але ця перспектива викликає певне занепокоєння в Києві. Видання зазначає, це може здатися величезним відволіканням у розпал повномасштабної війни, не кажучи вже про матеріально-технічний кошмар: проведення президентських виборів, коли російські ракети летять на українську столицю, а артилерійські обстріли перетворюють цілі міста на руїни. Але президент України Володимир Зеленський цього не виключив. Його п'ятирічний термін закінчується через кілька місяців, і якби не війна, він би готувався або піти у відставку, або агітувати на другий термін.

Аналітики вважають можливість голосування у воєнний час невеликою, а в умовах воєнного стану вибори в Україні призупинені. (А) проте, серед київського політичного класу ходять розмови про те, що Зеленський може домагатися голосування, що матиме далекосяжні наслідки для його уряду, війни та політичних опонентів, які побоюються, що він затримається на новому терміні в умовах, коли конкурентні вибори є для всіх, але вони неможливі. Дебати навколо виборів відбуваються на тлі зростаючого тиску на Україну, щоб вона продемонструвала західним донорам ефективне врядування України, про що рекламував пан Зеленський. Опоненти кажуть, що односторонні вибори під час війни можуть послабити ці зусилля.

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Петиція проти виборів у воєнний час зібрала підписи 114 відомих українських громадських активістів. Новий виборчий мандат може зміцнити руку Зеленського в будь-якому рішенні щодо того, чи варто продовжувати боротьбу, або ізолювати його, якщо можливі переговори про врегулювання з Росією підірвуть його популярність і зашкодять його шансам на переобрання пізніше.

Адміністрація Байдена та європейські уряди, які підтримують Україну у військовому плані, публічно не висловлювалися щодо виборів. Але ця ідея привернула ширшу увагу, коли сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, сказав, що країна повинна продовжити голосування, попри війну. Для проведення виборів Україна мала б хоча б тимчасово скасувати воєнний стан у разі голосування до парламенту або внести зміни до закону у разі голосування за президента.

Зеленський назвав головною перешкодою необхідність забезпечити українцям, які живуть під російською окупацією, можливість голосувати без відплати. І сказав, що рішенням може бути онлайн-голосування.

Очікується, що військові ветерани відіграватимуть величезну роль в українській політиці, коли відновляться вибори, як виборці та як кандидати, які можуть кинути виклик нинішньому політичному класу. Проведення виборів до закінчення війни може закріпити місця в парламенті для партій, у тому числі пана Зеленського, тоді як солдати все ще служать в армії та не можуть балотуватися.

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія, оскільки вона очікує додаткових грошей і обладнання від США та їхніх союзників, заявили офіційні особи США. Центральне командування США вже передало українським збройним силам більше одного мільйона вилучених іранських боєприпасів. Передача була здійснена в понеділок, пише CNN.

У березні Міністерство юстиції оголосило, що вимагає конфіскації одного мільйона іранських боєприпасів, тисяч неконтактних запалів для реактивних гранат і тисяч фунтів палива для реактивних гранат, які ВМС конфіскували в Ірану транзитом до Ємену. Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям вилучену зброю, яка зберігається в приміщеннях CENTCOM на Близькому Сході.

Як зазначається, рішення може вбити клин між Іраном і Росією, які сформували фактичне оборонне партнерство за останні кілька місяців, коли Іран постачає Росії безпілотники для її війни в Україні, а Росія співпрацює з Іраном у виробництві ракет і ППО.

The Guardian додає, передача боєприпасів відбулася після цивільної справи про конфіскацію, яку переслідував департамент юстиції, щоб отримати право власності на тій підставі, що кулі були конфісковані, коли їх контрабандою доставляли єменським силам хуситів в порушення ембарго ООН на постачання зброї.

Міністерство юстиції також вимагає конфіскації конфіскованої зброї з інших вилучених схованок, включаючи 9000 штурмових гвинтівок, 284 кулемети, близько 194 гранатометів і понад 70 протитанкових керованих ракет. Снаряди калібру 1,1 м 7,62 мм були вилучені 9 грудня 2022 року з судна без громадянства Marwan1 кораблями Центрального командування США. У складі вантажу вилучено тисячі неконтактних запалів до реактивних гранатометів.

США заявили, що боєприпаси були надіслані Революційною гвардією Ірану і призначені для її союзників-хуситів у громадянській війні в Ємені. Відтоді вони зберігалися на Близькому Сході, а в березні в суді США було подано позов про конфіскацію. США отримали право власності 20 липня. Передача конфіскованої іранської зброї в Україну відбулася в момент занепокоєння західних міністерств оборони щодо їхньої здатності озброювати Київ в умовах невпинної війни на виснаження, яку веде Росія.

Глобальні наслідки кризи в Конгресі та загроза для допомоги Україні

Майже через 20 місяців після того, як Росія вторглася в Україну, двопартійна підтримка військової допомоги США зменшилася, згідно з опитуванням, оприлюдненим у середу Чиказькою радою з глобальних справ, повідомляє The Washington Post. Більшість американців все ще підтримують надсилання додаткової зброї та запасів українцям, але існує ще більше розбіжностей щодо того, чого коштувала інвестиція. Висновки зроблені в критичний момент, коли Україна, загрузла у дорогій боротьбі за повернення окупованих територій, прагне подальших зобов’язань США, оскільки кінця війни не видно.

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Президент Байден запросив 13 мільярдів доларів на нову військову допомогу, але республіканці вилучили це положення з законопроєкту про короткострокові витрати, схваленого в суботу за кілька годин до можливого припинення роботи уряду. Це питання залишатиметься одним із центральних на дебатах у Вашингтоні, оскільки наявні кошти закінчуються, а законодавці мають вирішити, чи схвалювати додаткову допомогу на тлі зростаючої опозиції серед республіканців. У Конгресі більшість лідерів Республіканської партії висловили підтримку продовженню допомоги Україні, але дані останнього опитування підкреслюють ступінь, на якому рядові члени партії або засмутилися, або почали сумніватися у зростаючих витратах. Більше у статті

The Guardian каже, що президент США Джо Байден визнав у середу, що він стурбований тим, що політичні потрясіння у Вашингтоні можуть загрожувати допомозі США Україні, закликаючи республіканців припинити внутрішню боротьбу та підтримати критично важливу допомогу для Києва. Байден заявив, що незабаром виступить з великою промовою про необхідність підтримки боротьби України з російським вторгненням після того, як хаос у Вашингтоні стривожив союзників США.

Угода в Конгресі про те, щоб уникнути припинення роботи уряду США на вихідних, не містила нового фінансування для України, і надії на швидке вирішення були ще більше ускладнені відходом Маккарті. Претенденти на його заміну дотримуються різних поглядів, але серед них є крайній правий республіканець Джим Джордан, який був особливо скептичним щодо фінансування України.

Час має вирішальне значення, оскільки Білий дім попереджає, що допомога може закінчитися протягом кількох місяців саме тоді, коли Україна намагається продовжити свій повільний наступ проти Росії до настання зими. Байден вказав, що існує "інший спосіб, за допомогою якого ми можемо знайти фінансування" без схвалення Конгресу, але не надав додаткових деталей.

За словами Білого дому, коментарі президента відображають зміну тону, оскільки Байден сказав союзникам під час розмови у вівторок, що він впевнений в отриманні нової допомоги. Тепер американський лідер буде аргументувати важливість допомоги Україні, оскільки вона бореться з повномасштабним вторгненням, розпочатим Росією в лютому 2022 року.

Через день після того, як історичне голосування скинуло спікера Кевіна Маккарті та залишило нижню палату Конгресу в підвішеному стані, чіткого вирішення кризи все ще немає, зазначає BBC. Палата представників пішла на перерву принаймні до наступного тижня, оскільки кілька законодавців-республіканців відкрито чи приватно змагаються за головну посаду. Однак наслідки бунту невеликої фракції жорстких консерваторів стають все очевиднішими – і, ймовірно, вони відчуються як в економіці США, так і на полях битв в Україні.

Тепер, коли Маккарті пішов, безпосередня ймовірність отримання нової допомоги найближчим часом значно зменшилася. Палата не зможе зробити нічого істотного, доки не обере нового спікера. На цей час це може статися не раніше середини наступного тижня. Крім того, будь-хто, хто візьметься за цю роботу, зазнає принаймні такого ж тиску – і зіткнеться з тими ж дилемами – що й Маккарті.

Такі республіканці, як Метт Гетц, який очолював спробу звільнити спікера, і Марджорі Тейлор Грін, яка підтримала Маккарті, категорично виступають проти збільшення допомоги Україні. І будь-який спікер, який винесе голосування з цього питання, майже напевно зіткнеться з повстанням правого флангу республіканців. Новий спікер міг би спробувати об’єднати українську допомогу з такими консервативними пріоритетами, як фінансування кордону, що зробило б її більш приємною для правих, йдеться у статті. Однак це поставило б під загрозу підтримку демократів у палаті, і натовп Гріна та Ґетца раніше відкидав такі зусилля.

Адміністрація Байдена намагається знайти інші шляхи допомоги Україні, наприклад передачу зброї, конфіскованої в Ірану. Президент США також натякнув, що на столі є й інші варіанти. Можливо, він має на увазі рідко використовувану парламентську процедуру, щоб обійти керівництво республіканців у Палаті представників і провести голосування за Україну. Попри певний опір республіканців, Байден зазначив, що в Палаті представників, як і в Сенаті, є більшість, яка підтримує подальшу підтримку України. Проте шлях до того, щоб законопроєкт потрапив на стіл президента, з кожним днем ​​стає все складнішим.

Чому Словаччина повертається до Росії, чи змінила війна в Україні Макрона та плани РФ підривати зернові судна в Чорному морі

У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. Так чому ж ми повертаємося до Росії, каже словацька письменниця Моніка Компанікова у колонці The Guardian. Вибори прокремлівського націоналіста Роберта Фіцо показують, що країна переживає кризу – і Словаччину, яку покинуть такі молоді люди, як її сини, каже Компанікова. Кордон Словаччини з Україною може бути коротким, менше ніж 100 км у довжину, але словаки жили під великим пальцем Росії як одна з країн, насильно включених до східного блоку понад 40 років. Досить довго, щоб залишити глибокий слід у кількох поколіннях, але, як виявилося, занадто мало, щоб значна частина населення країни пам’ятала, як це було жахливо.

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Чому в той час, коли ми відчуваємо такий страх через те, що трапилося з Україною, стільки словацьких виборців хотіли б, щоб Фіцо та Smer повернулися до влади – залишаючи нас підданими маніпуляціям, якщо не гіршим, з боку Москви? – запитує авторка. Риторика Фіцо про закон і порядок (всупереч низці політиків Smer, яких звинувачують у корупції), а також обіцянки підвищення пенсій і припинення притоку уявних мігрантів, безсумнівно, добре зіграли багатьом старшим виборцям і людям, які борються з вартістю життя.

Виборцями Фіцо часто є ті, хто прожив усе своє трудове життя за соціалізму в окупованій Чехословаччині, а потім у дикі 1990-ті за Володимира Меч’яра, коли корупція була настільки розповсюдженою, що Мадлен Олбрайт назвала Словаччину "чорною дірою Європи". Країна пережила повернення до корупції протягом 10 років уряду Фіцо (з 2006 по 2010 та з 2012 по 2018 роки) і поступове проникнення мафії в бізнес і політику. Проте пам’ять людей, здається, стерта: їхні діти та онуки безпорадно дивляться, як годинник повертають назад. Їхнє уявлення про Словаччину як про толерантну країну, чиї цінності належать сучасній Західній Європі, зникло.

Дезінформація, більша частина якої походить від афілійованих з Кремлем організацій, допомагає стирати колективну пам’ять словаків. Словаччина є найбільш конспірологічно налаштованою країною в Європі, де 54% населення вірить у теорії змови. Під час передвиборчих кампаній політичної мобілізації молодь закликали вийти та проголосувати. Багато з них зараз виходять і пакують валізи, каже Моніка Компанікова. Відтік мізків давно був проблемою у Словаччині, але тепер це вже не лише економічна тяга. Все більше прозахідних, ліберально орієнтованих людей працездатного віку теж говорять про те, щоб виїхати. Члени ЛГБТІК+ спільноти та інші меншини також залишають країну – зі страху. Зрозуміло, що багато молодих людей у ​​Польщі також думають про своє майбутнє, але лише незначна частина польського населення стоїть на боці Росії щодо України. У Словаччині, попри історичний досвід, понад 50% населення схиляється до Росії.

Разом з тим The Washington Post пише, чи змінила президента Франції Еммануеля Макрона війна в Україні. Питання щодо позиції Макрона та Франції щодо України постане цього тижня, коли європейські лідери збираються в Іспанії, щоб обговорити, як зблизити Україну та інші країни протягом наступних місяців і років. Франція хоче бути в авангарді розмови про розширення Європейського Союзу. Макрон виступає за рішучу підтримку членства України в НАТО. І як сказано, він буде стояти з Україною до перемоги.

Ці позиції є несподіваними, оскільки Франція часто висловлювала амбівалентність щодо НАТО і раніше блокувала плани залучити більше країн до ЄС. Деякі аналітики порівнюють це з розворотом або французьким zeitenwende, тобто коли йдеться про серйозні зміни Німеччини у витрати на оборону після вторгнення. Але багато союзників все ще дивуються, чому Макрону знадобилося стільки часу, щоб прийти до себе, чи буде він зіставляти слово зі справою – і зброєю – у міру того, як триває війна.

Один високопоставлений європейський чиновник сказав, що їх не переконають, доки Франція не посилить довгострокову підтримку. "Гроші завжди добре свідчать про зобов’язання", – сказав чиновник на умовах анонімності. Експерти зауважують, що виникає питання про те, чи була це зміна тактики, а не стратегії. Оскільки тактика може відкрити поле для маневру, але знову ж таки річ у тому, як Макрон це використає, на що відповіді поки немає.

А Великобританія звинуватила Росію в змові з метою саботажу цивільних танкерів, завантажених українським зерном, шляхом встановлення морських мін на підходах до чорноморських портів країни, повідомляє The Guardian. На підставі розсекречених даних розвідки Велика Британія заявила, що Росія не хоче безпосередньо атакувати ракетами торговельні судна, які використовують нещодавно створений гуманітарний коридор України, а натомість намагається знищити їх таємно.

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Тоді Росія намагатиметься звинуватити Україну у втраті будь-яких суден, намагаючись уникнути відповідальності, зазначило Міністерство закордонних справ Великої Британії, а Велика Британія заявила, що оприлюднила це, щоб утримати Москву від реалізації плану.

Експерти кажуть, що Росія має можливість встановити морські міни поблизу чорноморських портів, таких як Одеса та Чорноморськ, використовуючи свої три підводні човни класу "Кіло", кожен з яких може нести 24 міни. Страх бути замінованими може бути достатнім, щоб утримати кораблі від транспортування українського зерна на ключові ринки Близького Сходу, Східної Африки та інших країн.

Британія заявила, що хоче співпрацювати з Україною та іншими країнами для покращення безпеки торгового судноплавства, використовуючи можливості розвідки та спостереження, хоча вона визнає, що загроза з боку Росії залишається на найвищому рівні.