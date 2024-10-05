Відбудова України: як відновлюють багатоповерхівку в Умані, де ракети РФ знищили цілий під’їзд

Про те, як відновлюють житловий будинок, ідеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Дві російські Х-101 влучили в багатоповерхівку о 04:20, коли люди мирно спали у своїх ліжках. Крилаті ракети знищили цілий під'їзд, решту будинку охопила пожежа. 14 квартир було зруйновано вщент.

Реконструкцію зруйнованої частини багатоповерхівки розпочали у листопаді 2023 року. З Фонду ліквідації наслідків російської агресії за цим проєктом до кінця поточного року спрямували 59 млн грн. Ще 5 млн передбачила Уманська громада. Мешканці переймаються, чи не зникнуть ці кошти, якщо будівництво затягнеться і на 2025-й.

Мешканцям обіцяли, що у свої оселі вони зможуть повернутися до Нового року, а то й раніше. Проте люди з сумом зізнаються, що в такі дедлайни майже не вірять.

Своєю чергою керівник підрядної фірми переконує, що роботи виконають за графіком, інших варіантів, мовляв, навіть не розглядають. А затримки на будівництві, на які вказують мешканці, він пояснює недолугістю проєкту та вимкненнями електроенергії.

"Проєкт спочатку, як пояснювали замовники, робили на швидку руку, він був дуже сирий і дуже багато було недоліків. Через це затримка була і в будівництві, і зараз його (проєкт, - ред.) досі корегують уже 9 місяців", – пояснив журналістам Віталій Короткошей, директор ПП "Уманьрембуд 2".

Наразі в будинку завершують монтаж технічного поверху. Попереду – проведення комунікацій, внутрішні та фасадні роботи. Але мешканці не задоволені якістю робіт і вимагають експертизи виконаного будівництва.

Поки усі постраждалі знайшли собі тимчасові оселі: хтось мешкає в соціальному житлі, хтось винаймає квартиру, а дехто гостює в рідних або друзів. Міська адміністрація одразу після трагедії надала соціальні помешкання і забезпечила всім необхідним, активно доєднався бізнес. Благодійні фонди й донині роздають уманцям продуктові набори та побутову хімію. Та до Нового року залишається 3 місяці, до других роковин трагедії – трохи більше ніж пів року. А мешканці зруйнованих 45 квартир в Умані чекають, коли нарешті повернуться до своїх домівок.

Детальніше про відбудову Черкащини в ефірі Еспресо розповів голова правління Центру досліджень фіскальної політики Віктор Мазярчук.

Що буде з грошима на відбудову будинку, якщо їх не використають цьогоріч

За словами експерта, гроші, які не вдасться використати цього року, перейдуть на наступний. Так, у 2023 році на цей об’єкт уряд виділив понад 60 млн грн. З них на відбудову витратили лише 4 млн.

"Враховуючи, що в нас однорічне бюджетне планування, ці кошти фактично не використовують і дозволу на їхнє використання немає. Для того, щоб отримати дозвіл, уряд укотре цьогоріч ухвалює рішення про виділення фінансування на цей об'єкт. Цього року він виділив близько 59 млн грн, тих, які не використав торік. Якщо цього року кошти не використають, значить, на наступний рік уряд знов змушений буде своїм рішенням виділяти кошти на відбудову цього об'єкту”, – пояснив Віктор Мазярчук.

Станом на зараз на відновлення вказаного будинку використано майже 10 млн грн, як і з держбюджету, так і з місцевого. Таким чином більше ніж за рік на цей об'єкт використали менш як 15 млн грн з майже 70.

Якою є загальна тенденція по Україні

Експерт зазначив, що Центр досліджень фіскальної політики розробив інтерактивну мапу, на яку наніс усі об’єкти, відновлення яких фінансує Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Так от з понад 400 об'єктів, які планували відбудувати минулого року, на майже 100 об'єктів узагалі використання коштів нуль. Тобто на ці об'єкти виділили фінансування, але з різних причин його не використали”, - розповів Віктор Мазярчук.

"Я сподіваюся, що і Рахункова палата, і Державна аудиторська служба будуть дуже предметно і прискіпливо перевіряти всі видатки, які пов'язані з Фондом, адже це дуже важливо, щоб люди, які втратили житло, мали можливість повернутися до своїх осель і почуватись у безпеці", – додав він.

Детальніше про те, які важелі впливу мають мешканці будинків, відновлення яких затягується, в ефірі Еспресо розповів юрист Антикорупційного центру "Межа" Даніїл Фуксман.

Що робити мешканцям будинку, відновлення якого відбувається з затримками фінансування і ремонтних робіт

"У листопаді 2023 року підписували договір на відновлення цього будинку, там було зазначено строк виконання до кінця 2024 року. І, власне, поки в системі Prozorro якихось додаткових угод про продовження строку реалізації цього проєкту немає. Відповідно, ми сподіваємося, що він буде реалізований вчасно", - сказав експерт.

За його словами, гроші на відбудову вказаного будинку виділяли як із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, так і з місцевого бюджету. Наразі невикористаними залишаються близько 50 млн грн. Їх мають використати до кінця року. Якщо ж ні, кошти повернуться в державний бюджет.

"Проте існує суттєва відмінність із попереднім роком. Річ у тім, що зараз відбувається бюджетний процес у країні, затверджується державний бюджет на наступний рік, і якщо рік тому ми чітко бачили в проєкті державного бюджету, що кошти Фонду ліквідації й надалі спрямовують на ті самі напрями, то зараз у проєкті ми бачимо кардинальні зміни, Фонд ліквідації планують спрямовувати винятково на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло, так зване єВідновлення", – зазначив Даніїл Фуксман.

Також у проєкті бюджету відсутній такий напрям використання коштів, як власне відбудова зруйнованих і пошкоджених будинків.

"Знову ж таки, це лише перший проєкт державного бюджету. Тобто ми розуміємо, що ще будуть правки, ще буде друге читання, ще будуть, можливо пропозиції, від органів державної влади. Можливо, напрями все ж таки будуть розширено й кошти спрямовуватимуть також на відбудову пошкодженого житла. Проте наразі ми цього не бачимо", – додав експерт.

Він також припустив, що наступного року кошти на відбудову виділятимуть уже не з Фонду ліквідації, а розроблять для цього якусь іншу бюджетну програму.

Водночас, за словами юриста, мешканці цього та інших будинків, які підлягають відновленню, не повинні сидіти склавши руки. Їм варто звертатись із запитами й скаргами до уповноважених органів.

"Дуже важливо бути активними, в жодному разі не мовчати, якщо ми бачимо порушення певних строків, якщо ми бачимо, що певні роботи виконують не належним чином, не з належною якістю. У наш час як влада, так і підрядники здебільшого бояться суспільного розголосу, активних дій місцевих мешканців і намагаються звертати увагу на невдоволення, на певні недоліки й виправляти їх", - сказав Даніїл Фуксман.

"Якщо ми говоримо конкретно про цей проєкт, то тут замовником виступала обласна військова адміністрація. Відповідно, на ній лежить основна відповідальність щодо належного контролю за реалізацією цих проєктів. Крім того, власне, можемо звертатися і до підрядника з відповідними запитами надати інформацію про відсоток готовності цього проєкту, основні причини затримки й щодо того, чи немає планів про продовження строку реалізації цього проєкту ще й на 25-й рік", - додав він.

Водночас Міністерство відновлення має небагато важелів впливу на обласні військові адміністрації. Відомство може звернутися до ОВА із запитом щодо ступеня готовності проєкту, але в нього не має достатніх повноважень для контролю за цим процесом, зазначив експерт.

Разом із тим місцеві мешканці або громадські організації можуть звернутися до правоохоронних органів із проханням розслідувати, чи є якесь корупційне правопорушення під час реалізації певного проєкту.