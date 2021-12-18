"Вимагати від Росії будь-які гарантії - це марнування часу": Клімкін заявив, що РФ звинуватила Україну в порушенні Будапештського меморандуму
Ексмінстр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував заяву МЗС РФ щодо того, що всі гарантії безпеки Україні надані в межах Будапештського меморандуму
Про це він написав у Facebook.
Клімкін прокоментував те, що Росія відмовляється дати гарантії не нападати на Україну, посилаючись на гарантії в рамках Будапештського меморандуму.
"Росія порушила всі можливі і неможливі зобов'язання, включаючи юридичні, наприклад двосторонні. На пропозиції розпочати переговори в рамках Меморандуму Росія відповідала, що це, тільки уявіть собі, Україна начебто порушила Будапештський меморандум "шляхом організації путчу на Майдані"". - заявив ексміністр.
ВІн зазначив, що саме таке формулювання міститься в офіційній російській відповіді на пропозицію зібратись у форматі Будапешту.
"Вимагати від Росії будь-які гарантії - це марнування часу. Тільки ефективне спільне із Заходом стримування є відповіддю на виклик Росії. А на російські пропозиції щодо "червоних ліній" НАТО має відповісти ультиматумом вивести російські війська з окупованих територій - всіх, включаючи Україну, Грузію та Молдову", - підсумував Клімкін.
- Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що немає сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну, оскільки вони надані в межах Будапештського меморандуму.
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