Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 військових літаків РФ над Балтією
Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО тричі за тиждень піднімалися для супроводу 11 військових російських літаків
Про це повідомляє сайті Міноборони Литви.
"2-8 серпня винищувачі тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інциденти були 3 серпня (двічі; розпізнані шість літаків) і 5 серпня (розпізнані п'ять літаків). Вони летіли з Калінінградської області до іншої частини РФ або у зворотному напрямку.
Вони не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.68
Купівля 26.68Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.28Продаж 31.7
- Актуальне
- Важливе