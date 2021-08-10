Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 військових літаків РФ над Балтією

Про це повідомляє сайті Міноборони Литви.

"2-8 серпня винищувачі тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інциденти були 3 серпня (двічі; розпізнані шість літаків) і 5 серпня (розпізнані п'ять літаків). Вони летіли з Калінінградської області до іншої частини РФ або у зворотному напрямку.



Вони не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.



