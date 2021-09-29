Вищий антикорсуд виправдав ексголову Державної зернової корпорації у справі про розтрату 88 млн грн: САП подає апеляцію

Про це у Facebook повідомила пресслужба САП.



Згідно з повідомленням, прокурор САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС від 29 вересня 2021 року, яким керівника ДПЗКУ та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у вчиненні розтрати понад 88 млн грн коштів корпорації.



"Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що в рамках досудового розслідування було встановлено, що колишній керівник ДПЗКУ у 2015 році підписав два договори щодо поставки кукурудзи з Рокитнянського комбінату хлібопродуктів та Васильківхлібпродукт. У подальшому очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн грн та 38,5 млн грн як передоплати на виконання цих угод. Однак товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації не мав наміру виконувати зазначені угоди.



Як наслідок, корпорація втратила понад 88 млн грн, які після перерахування як передоплати, були використані третіми особами на задоволення власних потреб.



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