Вітчизняна мережа супермаркетів провела розіграш призів серед своїх покупців

Вітчизняна мережа супермаркетів провела масштабну акцію серед свої покупців “АТБ заряджає тебе”. Українці отримали у подарунок майже 160 тисяч бонусних сертифікатів від магазину електротехніки, 500 мобільних батарей, 40 одиниць електротранспорту та десять електромобілів. Представники магазину розповідають, всі акції в мережі проходять максимально прозоро та відкрито. Участь в останній акції взяли більше ніж 360 тисяч клієнтів.

“ Наші покупці нам довіряють. ми працюємо вже не перший рік, вже 25 років компанія на ринку і за цей час ми показали себе як чесна, іграєм по чесному і тому всі наші акції це є не тільки економія сімейного бюджету, а й цінні призи, цінні подарунки”, - розповідає керуюча магазином Оксана Гера.

Головний подарунок від мережі отримав львівянин Роман. Батько двох синів виграв новенький автомобіль. Роман є постійним клієнтом мережі, вибрав цей супермаркет за доступні ціни, якісні продукти та широкий вибір товарів. Коли дізнався про акцію, не роздумуючи вирішив взяти участь. Зареєстрував кілька чеків і один з них приніс йому перемогу.

“ Онлайн розіграш я пропустив, не зміг подивитися. А вже ввечері в день розіграшу отримав смс і не повірив. Насправді, до кінця не вірилося, що це можливо. Навіть в той момент, коли отримав звістку, що я ніби став переможцем, десь аж до того моменту поки не приїхав на своєму автомобілі назад, не вірив”, - ділиться враженнями переможець акції Роман.