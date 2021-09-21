Вітчизняна мережа супермаркетів провела розіграш призів серед своїх покупців
Головний і найцінніший подарунок від АТБ отримав львів'янин Роман — він став власником нового Porsche
“Наші покупці нам довіряють. ми працюємо вже не перший рік, вже 25 років компанія на ринку і за цей час ми показали себе як чесна, іграєм по чесному і тому всі наші акції це є не тільки економія сімейного бюджету, а й цінні призи, цінні подарунки”, - розповідає керуюча магазином Оксана Гера.
Головний подарунок від мережі отримав львівянин Роман. Батько двох синів виграв новенький автомобіль. Роман є постійним клієнтом мережі, вибрав цей супермаркет за доступні ціни, якісні продукти та широкий вибір товарів. Коли дізнався про акцію, не роздумуючи вирішив взяти участь. Зареєстрував кілька чеків і один з них приніс йому перемогу.
“Онлайн розіграш я пропустив, не зміг подивитися. А вже ввечері в день розіграшу отримав смс і не повірив. Насправді, до кінця не вірилося, що це можливо. Навіть в той момент, коли отримав звістку, що я ніби став переможцем, десь аж до того моменту поки не приїхав на своєму автомобілі назад, не вірив”, - ділиться враженнями переможець акції Роман.
Географія проєкта надзвичайно широка. Магазини тороговельної мережі відкриті у 24-ох областях України. Супермаркети представлені як у великих містах, так і в маленьких містечках.
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