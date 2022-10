Важливо займатися не тільки на курсах англійської мови онлайн, а й самостійно практикувати знання поза заняттями. Якщо ви любите проводити вільний час за читанням, то пропонуємо інтегрувати англійську у ваше дозвілля. Читайте мовою оригіналу хоча б по 15 хвилин на день і вже за кілька тижнів ви помітите прогрес.

Велике розмаїття книжок дає змогу студентам з будь-яким рівнем знання англійської підібрати для себе цікавий сюжет для читання з користю для лексичного та граматичного запасу. Новачки можуть починати читати в оригіналі книгу, яку вже читали рідною мовою, історії, що були екранізовані, комікси або дитячу літературу. Зробіть сам процес зручним для вас: читайте англійською онлайн або друковані версії, під час обідньої перерви або перед сном, вголос або про себе. Головне, щоб читання англійською стало вашою звичкою.

Англійська онлайн: книги для різних рівнів

Ми розуміємо, що вам одразу хочеться накинутися на світові бестселери чи сучасну літературу, але підбирати книгу необхідно з урахуванням свого рівня знань. Не замахуйтеся на те, що складно буде осилити, старовинну або профільну літературу - обирайте історії, лексику і граматику з яких ви точно будете практикувати у повсякденному житті.

На рівні Beginner можна починати з нескладних розповідей і коротких історій, наприклад:

Robin Hood (Sally M. Stockton),

The Gift of Magi and Other Stories (O. Henry),

The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle),

Alice in Wonderland (Lewis Carroll),

The Wizard of Oz (Frank Baum).

Навіть якщо у вас початковий рівень англійської, вибирайте сюжети, які по-справжньому захоплюють. Це можуть бути навіть підліткові та дитячі книги - у них також можна знайти корисну лексику. В інтернеті також можна знайти тексти з синхронним або онлайн перекладом.

На рівні Pre-Intermediate вже можна братися за класику, наприклад, прочитати в оригіналі The Fisherman and His Soul (Oscar Wilde) або Mary Poppins (P. L. Travers).

А на рівні Intermediate приступати до улюблених творів:

The Harry Potter Series (Joanne Rowling),

Three Men In a Boat (Jerome K. Jerome),

To Kill a Mockingbird (Harper Lee),

творам Агати Крісті та Ернеста Хемінгуея.

На рівнях Upper-Intermediate та Advanced доступний весь асортимент класичної та сучасної літератури. Можна перечитати вже знайомі книжки в оригіналі або познайомитися з сучасними бестселерами. Наприклад:

Jane Eyre (Charlotte Bronte),

Little Fires Everywhere (Celeste Ng),

Pride and Prejudice (Jane Austen),

Brave New World (Aldous Huxley).

Обирайте для себе цікаві жанри та починайте читати вже сьогодні. Не важливо скільки сторінок на день ви зможете подужати, головне щоб ви регулярно поповнювали свій словниковий запас новою лексикою.