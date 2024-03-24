Десантно-штурмові війська створили сайт для охочих долучитися до служби: можна обрати конкретну бригаду

Про це йдеться на сайті ДШВ.

"Наша особливість - швидкість, мобільність та високий рівень підготовки кожного бійця.

Десантно-штурмові війська - це колектив високих професіоналів та справжніх друзів, - зазначають на сайті. - Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямів. Шлях ДШВ - завжди бути першими. Це твій шлях. Обирай ДШВ".

Згідно з інформацією, вказаною на сайті, наразі можна долучитися до однієї з десяти бригад:

до 25-ї ОПДБр,

до 79-ї ОДШБр,

до 80-ї ОДШБр,

до 81-ї ОАеМБ,

до 95-ї ОДШБр,

до 71-ї ОЄБр,

до 46-ї ОАеМБ,

до 82-ї ОШБр,

до 77-ї ОАеМБ,

до 148-ї ОАБр.

Аби подати заявку, необхідно вказати бригаду, до якої бажаєте долучитися, ПІБ, громадянство, вік, стать, освіту, регіон проживання, професію у цивільному житті, адресу поштової скриньки та номер телефону.