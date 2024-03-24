Десантно-штурмові війська створили сайт для охочих долучитися до служби: можна обрати конкретну бригаду
Десантно-штурмові війська створили власний сайт, за допомогою якого можна подати заявку на службу та самостійно обрати бригаду
Про це йдеться на сайті ДШВ.
"Наша особливість - швидкість, мобільність та високий рівень підготовки кожного бійця.
Десантно-штурмові війська - це колектив високих професіоналів та справжніх друзів, - зазначають на сайті. - Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямів. Шлях ДШВ - завжди бути першими. Це твій шлях. Обирай ДШВ".
Згідно з інформацією, вказаною на сайті, наразі можна долучитися до однієї з десяти бригад:
- до 25-ї ОПДБр,
- до 79-ї ОДШБр,
- до 80-ї ОДШБр,
- до 81-ї ОАеМБ,
- до 95-ї ОДШБр,
- до 71-ї ОЄБр,
- до 46-ї ОАеМБ,
- до 82-ї ОШБр,
- до 77-ї ОАеМБ,
- до 148-ї ОАБр.
Аби подати заявку, необхідно вказати бригаду, до якої бажаєте долучитися, ПІБ, громадянство, вік, стать, освіту, регіон проживання, професію у цивільному житті, адресу поштової скриньки та номер телефону.
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11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.
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