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Війна з Росією: хроніка
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Десантно-штурмові війська створили сайт для охочих долучитися до служби: можна обрати конкретну бригаду

24 березня, 2024 неділя
13:35
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Десантно-штурмові війська створили власний сайт, за допомогою якого можна подати заявку на службу та самостійно обрати бригаду

Про це йдеться на сайті ДШВ.

"Наша особливість - швидкість, мобільність та високий рівень підготовки кожного бійця.
Десантно-штурмові війська - це колектив високих професіоналів та справжніх друзів, - зазначають на сайті. - Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямів. Шлях ДШВ - завжди бути першими. Це твій шлях. Обирай ДШВ".

Згідно з інформацією, вказаною на сайті, наразі можна долучитися до однієї з десяти бригад:

  • до 25-ї ОПДБр,
  • до 79-ї ОДШБр,
  • до 80-ї ОДШБр,
  • до 81-ї ОАеМБ,
  • до 95-ї ОДШБр,
  • до 71-ї ОЄБр,
  • до 46-ї ОАеМБ,
  • до 82-ї ОШБр,
  • до 77-ї ОАеМБ,
  • до 148-ї ОАБр.

Аби подати заявку, необхідно вказати бригаду, до якої бажаєте долучитися, ПІБ, громадянство, вік, стать, освіту, регіон проживання, професію у цивільному житті, адресу поштової скриньки та номер телефону.

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
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