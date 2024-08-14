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Головна Війна з Росією "Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП
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"Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП

Марина Клюєва
14 серпня, 2024 середа
23:33
Війна з Росією обшуки у церкві УПЦ МП у Львові

Доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що якби закон про заборону УПЦ МП ухвали без зволікань, переважна кількість прихожан уже перейшли б до Православної церкви України

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я хочу нагадати про церковний законопроєкт, він був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і це був урядовий законопроєкт на виконання рішення РНБО і відповідно указу президента. Такі законопроєкти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Цього не сталося. І тепер, знову ж таки я нагадаю, що це законопроєкт, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати і все інше. І по цьому законопроєкту був консенсус у парламенті, тягнули рік і 7 місяців, і тепер глава держави, виходить, говорить: "ми приймемо принципове рішення". Я почув - у мене були круглі очі", - зауважив політолог. 

Олексій Кошель вважає, що влада втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалили і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення. 

"А тепер нам намагаються продати, очолити процес, будемо аплодувати президенту, який нарешті ініціював, щоб його команда це питання розглянула в парламенті. Але напривеликий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили півтора роки і за цих півтора роки насправді я переконаний, що переважна кількість приходів УПЦ МП могли б уже стати безболісно, безпроблемно частиною православної церкви України, процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли перехові, але юридичних підстав для цього не було. Влада втратила дорогцінних півтора роки часу. І наше ключове завдання, щоб 80% як мінімум представників УПЦ МП перейшли до Православної церкви України, це може бути, до речі, дуже безболісний процес, але я боюсь, що його або штучно загальмують знову, і процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття, або ж наламають дров", - додав він.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
УПЦ МП
Володимир Зеленський
Слуга народу
ПЦУ
ОПЗЖ
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