"Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП
Доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що якби закон про заборону УПЦ МП ухвали без зволікань, переважна кількість прихожан уже перейшли б до Православної церкви України
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Я хочу нагадати про церковний законопроєкт, він був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і це був урядовий законопроєкт на виконання рішення РНБО і відповідно указу президента. Такі законопроєкти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Цього не сталося. І тепер, знову ж таки я нагадаю, що це законопроєкт, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати і все інше. І по цьому законопроєкту був консенсус у парламенті, тягнули рік і 7 місяців, і тепер глава держави, виходить, говорить: "ми приймемо принципове рішення". Я почув - у мене були круглі очі", - зауважив політолог.
Олексій Кошель вважає, що влада втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалили і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення.
"А тепер нам намагаються продати, очолити процес, будемо аплодувати президенту, який нарешті ініціював, щоб його команда це питання розглянула в парламенті. Але напривеликий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили півтора роки і за цих півтора роки насправді я переконаний, що переважна кількість приходів УПЦ МП могли б уже стати безболісно, безпроблемно частиною православної церкви України, процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли перехові, але юридичних підстав для цього не було. Влада втратила дорогцінних півтора роки часу. І наше ключове завдання, щоб 80% як мінімум представників УПЦ МП перейшли до Православної церкви України, це може бути, до речі, дуже безболісний процес, але я боюсь, що його або штучно загальмують знову, і процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття, або ж наламають дров", - додав він.
Походження закону про заборону церкви Московського патріархату
Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.
Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.
Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".
Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.
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