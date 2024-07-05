"На білорусько-українському кордоні є висока ймовірність провокацій з боку України": російські фейки за 5 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 5 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня російські ЗМІ запустили дві великі дезінформації.
Дезінформація: Генштаб збройних сил Білорусі опублікував повідомлення: "На білорусько-українському кордоні зберігається висока ймовірність збройних провокацій з українського боку".
Спростування: Сателіт РФ продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною, роблячи подібні вкиди, які не відповідають дійсності. Єдині, від кого надходить загроза на кордоні – це Білорусь та Росія.
Дезінформація: Заступник командувача військово-космічних сил РФ Семенов заявив: "ЗСУ застосовують американські ATACMS з касетними бойовими частинами не лише по військових, а й цивільних об'єктах".
Спростування: Безпідставні звинувачення є частиною роспропаганди для дискредитації ЗСУ та її союзників.
- 4 липня стало відомо, що прокремлівська пропаганда та росЗМІ поширюють інформацію, що нібито "у підручниках з історії України є розділ про визволення Львівщини Гітлером". Це – фейк.
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