"На білорусько-українському кордоні є висока ймовірність провокацій з боку України": російські фейки за 5 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня російські ЗМІ запустили дві великі дезінформації.

Дезінформація: Генштаб збройних сил Білорусі опублікував повідомлення: "На білорусько-українському кордоні зберігається висока ймовірність збройних провокацій з українського боку".

Спростування: Сателіт РФ продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною, роблячи подібні вкиди, які не відповідають дійсності. Єдині, від кого надходить загроза на кордоні – це Білорусь та Росія.

Дезінформація: Заступник командувача військово-космічних сил РФ Семенов заявив: "ЗСУ застосовують американські ATACMS з касетними бойовими частинами не лише по військових, а й цивільних об'єктах".

Спростування: Безпідставні звинувачення є частиною роспропаганди для дискредитації ЗСУ та її союзників.