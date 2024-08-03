"Не раніше 20 січня 2025 року": Фейгін спрогнозував, коли можуть розпочатися переговори з РФ
Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що процес переговорів із Росією може початися лише після інавгурації новообраного президента США, яка відбудеться 20 січня 2025 року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Будь-які човникові місії Орбана та інших – це все якісь дії, що обслуговують позицію Трампа, які затіваються, щоби втягнути його в якийсь мирний процес. Наприклад, стамбульський формат. Трампу цього не треба, оскільки він неодноразово говорив, що домовиться з Путіним особисто. А чого їм не домовитися? Ми чули параметри найбільш близького Трампу плану, за якого він не відмовляється від допомоги Україні, але ставить її в залежність від готовності України брати участь у мирних переговорах. Тобто ми допомагатимемо військовим шляхом, але Україна повинна погодитися на мирні переговори. Це чи паралельний, чи замінний процес, але досить певний", - пояснив Фейгін.
За словами політика, переговори з Росією можуть розпочатись не раніше 20 січня 2025 року.
"Гадаю, що раніше 20 січня 2025 року це статися не може. Оскільки Трамп інавгурується, якщо переможе на виборах, лише 20 січня 2025 року. І далі, вже ближче до весни, він зможе провести зустрічі з Путіним і щось визначиться. Можуть вони домовитися чи ні принципово. Всі решта аргументів про те, що влада українська не визнана, оскільки після 20 травня президент Зеленський не є легітимним, - це все Москва робить через ІПСО, щоби понизити, демпінгувати владу в Україні, але не більше, розуміючи, що насправді це ніякий не аргумент. Авжеж, вони з владою київською розмовлятимуть, звісно, вестимуть переговори, якщо такі розпочнуться”, - додав він.
- 20 липня британський експрем'єр Борис Джонсон, що й надалі продовжує допомагати Україні на міжнародному рівні, після особистої зустрічі з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом написав статтю про компромісний, але, як він вважає, дієздатний сценарій припинення війни в Україні
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