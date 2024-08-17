Не захищені системами ППО: партизани зафіксували склади та ангари з технікою РФ у Кримських горах
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували російські склади та ангари з військовою технікою у тимчасово окупованих Кримських горах
Про це повідомляє "Атеш".
"Наші агенти встановили системи технічного спостереження за військовою базою 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку", - йдеться у повідомленні.
Так, партизани встигли зафіксувати важливу інформацію про зберігання, переміщення військової техніки та боєприпасів. Агенти також зауважують, що база навіть не прикрита засобами ППО.
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Партизани заявлили про переміщення Росією військ зі стратегічно важливих напрямків, зокрема, з Покровського на Курщину.
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