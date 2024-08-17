Не захищені системами ППО: партизани зафіксували склади та ангари з технікою РФ у Кримських горах

Про це повідомляє "Атеш".

"Наші агенти встановили системи технічного спостереження за військовою базою 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку", - йдеться у повідомленні.

Так, партизани встигли зафіксувати важливу інформацію про зберігання, переміщення військової техніки та боєприпасів. Агенти також зауважують, що база навіть не прикрита засобами ППО.