Обірвані електропроводи, пожежа, пошкоджені приватні будинки: наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі", - розповів він.

За його словами, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, а також відсутні постраждалі.

Начальник Київської ОВА заявив, що уламки ворожого БПЛА впали на території одного з населених пунктів, після чого виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували.

Також уламки обірвали електропроводи та пошкодили дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках.

Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки.