Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
Проукраїнські агенти ведуть спостереження за Кримським мостом
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
"Цей об'єкт росіяни охороняють особливо ретельно. Але розтин усієї системи ППО мосту – питання часу. Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО", - пишуть партизани.
Проукраїнські агенти прогнозують, що виявлена система незабаром стане наступною метою для ударів Сил оборони України. Партизани ж пообіцяли вести систематичне спостереження та передавати зібрану інформацію ЗСУ.
- 14 червня партизани "Атеш" виявили протичовновий корабель військово-морського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.
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