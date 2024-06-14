Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

"Цей об'єкт росіяни охороняють особливо ретельно. Але розтин усієї системи ППО мосту – питання часу. Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО", - пишуть партизани.

Проукраїнські агенти прогнозують, що виявлена ​​система незабаром стане наступною метою для ударів Сил оборони України. Партизани ж пообіцяли вести систематичне спостереження та передавати зібрану інформацію ЗСУ.