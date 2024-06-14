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Війна з Росією: хроніка
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Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК

14 червня, 2024 п'ятниця
23:45
Війна з Росією Кримський міст

Проукраїнські агенти ведуть спостереження за Кримським мостом

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

"Цей об'єкт росіяни охороняють особливо ретельно. Але розтин усієї системи ППО мосту – питання часу. Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО", - пишуть партизани.

Проукраїнські агенти прогнозують, що виявлена ​​система незабаром стане наступною метою для ударів Сил оборони України. Партизани ж пообіцяли вести систематичне спостереження та передавати зібрану інформацію ЗСУ.

  • 14 червня партизани "Атеш" виявили протичовновий корабель військово-морського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Керченський міст
Військові новини
Кримський міст
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