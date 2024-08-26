Підвіз снарядів, евакуація поранених і розмінування: Міноборони допустило до експлуатації український безпілотний транспортер BoarTAC

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України.

При проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників, зауважили у Міноборони.

"Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу", - розповіли військові.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

У Міноборони зазначають, що наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу або тягне причіп з аналогічною вагою.

Фото: https://www.mil.gov.ua/