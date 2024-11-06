Призначеному росіянами директору заповідника "Асканія-Нова" оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний передав тварин рідкісних і зникаючих видів до російського заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу". Серед переданих тварин: по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида та коня Пржевальського.

В Офісі генпрокурора зазначили, що останні занесені до Червоної Книги України та підлягають особливій охороні. Загальна сума збитків, завданих заповіднику, перевищила 22 млн грн.

Незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони та звичаї війни на суходолі.

"Директору" заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"Асканія-Нова" є найстарішим заповідним комплексом в Україні та найбільшим степовим заповідником Європи, включеним до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищеним Гаазькою Конвенцією від розграбування.

З 24 лютого 2022 року територія заповідника перебуває під тимчасовою окупацією російських військ, а з березня 2023 року окупаційна влада встановила фактичний контроль над ним.

Зокрема, було зареєстровано однойменну юридичну особу та призначено так званого директора, який був наділений адміністративно-розпорядчими функціями.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.