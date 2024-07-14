Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом
Міністерство оборони РФ заявило, що їхній винищувач Су-34 завдав удару планувальною бомбою ФАБ-3000, яка важить 3 тонни, нібито по позиціях ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.
"Екіпаж винищувача-бомбардувальника Су-34 завдав удару ФАБ-3000 по пункту тимчасової дислокації ЗСУ в зоні відповідальності угруповання військ "Північ"", - стверджується в повідомленні.
У міноборони РФ хваляться, що начебто "з бойовою міццю цієї бомби не можна не змагатися".
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За словами росіян, удар наносився авіаційною бомбою ФАБ-3000 із універсальним модулем планування та корекції.
Російський льотчик Су-34 заявив, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".
- Удень 11 липня російська окупаційна армія завдала удару керованою авіаційною бомбою по селищу Борова Харківської області.
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