Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

"Екіпаж винищувача-бомбардувальника Су-34 завдав удару ФАБ-3000 по пункту тимчасової дислокації ЗСУ в зоні відповідальності угруповання військ "Північ"", - стверджується в повідомленні.

У міноборони РФ хваляться, що начебто "з бойовою міццю цієї бомби не можна не змагатися".

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За словами росіян, удар наносився авіаційною бомбою ФАБ-3000 із універсальним модулем планування та корекції.

Російський льотчик Су-34 заявив, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".