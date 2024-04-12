Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни влучили у п'ятиповерхівку в Костянтинівці: поранено трьох людей

Росіяни влучили у п'ятиповерхівку в Костянтинівці: поранено трьох людей

12 квітня, 2024 п'ятниця
16:40
Війна з Росією

Удень 12 квітня російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дістали поранення щонайменше три людини

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння на площі 150 кв.м.
 
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох містян. Їхній стан не уточнюється.

Теги:
Україна
Донеччина
Костянтинівка
Читайте також:
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
11 квітня, 2024 четвер
Нові правила мобілізації: пояснюємо, що ухвалили народні депутати
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.13
    Купівля 39.13
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 квітня
17:31
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина у "Крокусі": голова МЗС Таджикистану у присутності Лаврова звинуватив РФ у катуваннях затриманих
17:26
сонячні вітрила
NASA готується запустити у космос свої сонячні вітрила нового покоління
17:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:13
На фото: Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть кулінарне шоу на Netflix
17:10
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни: Центр близькосхідних досліджень про погрози Ірану атакувати Ізраїль
17:08
діти, злочини росії
У школах на ТОТ росіяни змушують дітей робити обереги для окупаційних військ, - Спротив
16:59
Джо Байден
"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня
16:59
Суми обстріл
Росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум: травмовано трьох людей
16:45
Зрадника, який під виглядом монаха освячував російську бронетехніку під час боїв за Київ, засудили на 10 років
16:44
На фото: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг працює над фільмом за коміксами Marvel 1980-х років
16:32
на фото: Майк Джонсон
Спікер Джонсон обговорює з Білим домом правки до законопроєкту про надання допомоги Україні
16:25
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги та €400 млн на відновлення
16:16
У Москві підірвали авто зрадника - експрацівника СБУ Прозорова
16:16
Іран
США попередили, що Іран може вже сьогодні атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет, - CBS
16:15
полонені окупанти
Уряд розгляне петицію про заборону на дзвінки для військовополонених росіян
16:04
OPINION
Борислав Береза
Діставайте та заряджайте свої павербанки
15:58
Вікторія Амеліна
"Видавництво Старого Лева" випустить збірку віршів Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську
15:55
Александер де Кроо
Бельгія розпочала розслідування щодо проросійської мережі, яка поширювала пропаганду Кремля
15:45
Ексклюзив
Ракета
РФ ударами по цивільній інфраструктурі прагне примусити Україну піти на "мирні" угоди, - військовий експерт Снєгирьов
15:41
Оновлено
Миколаївщина обстріл
На Миколаївщині 13 квітня оголосили днем жалоби через атаку РФ по обласному центру напередодні
15:36
ФСБ
На естонсько-російському кордоні працівники ФСБ систематично цькували та били українців, - поліція безпеки
15:27
генератор, блекаут
"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв": міністр енергетики Галущенко закликав українців купувати генератори й павербанки
15:27
Китай
Китай запровадив санкції проти американських компаній через продаж зброї Тайваню
15:11
РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини: є загиблий і поранені
15:03
Окупанти заохочують жінок із виправних колоній РФ іти на війну в Україну, - Спротив
14:38
світ Південна Корея США КНДР військові новини
США та Південна Корея почали навчання військово-повітряних сил за участі морської піхоти
14:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Рімейк капітуляції в Стамбулі. Путін і Лукашенко знову схиляють Україну до поразки
14:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:02
У Києві в межах деколонізації перейменували Олександрівську лікарню: як вона тепер називається
13:50
ЗСУ
Литва розпочинає програму реабілітації для поранених військових ЗСУ
13:47
протоієрей Микола Данилевич
СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича, - ЗМІ
13:41
Чорногорія
Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень
13:37
На фото: "Муфаса: Король Лев"
Disney показала трейлер приквела "Короля Лева", який розповість про Муфасу і Шрама
13:25
укриття
Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на обладнання укриттів у школах: які регіони отримали найбільше
13:21
Андрій Сибіга
У МЗС звільнили заступника Кулеби Миколу Точицького і призначили першого заступника Андрія Сибігу
13:12
Кабмін
Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій
13:10
Меловін
MELOVIN запише дует з виконавицею гімну Євро-2012 співачкою Oceana
13:08
Новини компаній
Благодійники на Київщині допомогли відновити молодіжний хаб, який зруйнувала російська ракета
13:06
Ексклюзив
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
"Законна воєнна ціль": голова комітету ВР із зовнішньої політики Мережко про критику Пентагоном ударів по НПЗ у РФ
12:54
на фото Трипільська ТЕС
Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди, – Центренерго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV