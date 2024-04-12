Росіяни влучили у п'ятиповерхівку в Костянтинівці: поранено трьох людей
Удень 12 квітня російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дістали поранення щонайменше три людини
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння на площі 150 кв.м.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох містян. Їхній стан не уточнюється.
- 9 квітня внаслідок обстрілу Костянтинівки обвалився під’їзд будинку, загинули троє людей, у тому числі дитина.
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