Росіяни влучили у п'ятиповерхівку в Костянтинівці: поранено трьох людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння на площі 150 кв.м.



За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох містян. Їхній стан не уточнюється.