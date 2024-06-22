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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Розробляє бойовий дрон, зять веде бізнес в Естонії: ЗМІ розповіли про нового очільника П'ятої служби ФСБ, що відповідає за Україну та пострадянський простір

Розробляє бойовий дрон, зять веде бізнес в Естонії: ЗМІ розповіли про нового очільника П'ятої служби ФСБ, що відповідає за Україну та пострадянський простір

22 червня, 2024 субота
16:55
Війна з Росією Олексій Комков (ФСБ) - посередині

Відповідальну за просування російських інтересів в Україні й на усій території колишнього СРСР П'яту службу ФСБ РФ замість Сергія Беседи очолив Олексій Комков

Зміст

Беседа став радником директора спецслужби Олександра Бортникова, а Комков отримав підвищення з посади заступника керівника Служби контррозвідки, передає з посиланням на власні джерела 22 червня 2024 року російське опозиційне видання "Важные истории".

Як зазначає видання, на початку повномасштабного вторгнення до України керівництво РФ було невдоволене підготовленою командою Беседи аналітикою про нібито неготовність українського суспільства до опору завойовникам, через що не вдався початковий план "Київ за три дні".

Що відомо про діяльність Беседи

Згідно із відкритими даними, Беседа також відповідав за дії Януковича під час ЄвроМайдану, спробу силового придушення Революції Гідності та анексію Крима, Донецька та Луганська на початку 2014 року.

Як стверджував тодішній координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, Беседа, помічник Путіна й один з ідеологів рашизму Владислав Сурков та ще 6 осіб 20 лютого 2014 року особисто прибули до Києва аби впливати на дії Віктора Януковича, його адміністрації і верхівки Партії регіонів.

Зокрема, за даними Тимчука, після втечі Януковича з Києва гупою Беседи робилася ставка на сепаратистський з'їзд у Харкові, однак цей сценарій тоді зазнав невдачі.

Як стверджував народний депутат Геннадій Москаль, спираючись на результаті розслідування парламентської ТСК, Янукович приймав Беседу в своєму робочому кабінеті.

Де тепер Беседа і хто його замінив

"За словами наших співрозмовників, Беседа став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова. Формальним приводом для відставки Бесіди стало досягнення 70-річчя - граничного терміну служби. Однак це кадрове рішення пояснюється не лише формальними причинами: усередині ФСБ триває жорстока боротьба між різними владними угрупованнями за одразу кілька високих посад, які звільняються цього року, включно із кріслом самого Бортникова", - пишуть "Важные истории".

Чинному директору ФСБ восени виповниться 73 роки (на нього не поширюються вікові обмеження через звання генерала армії), й під ним давно хитається крісло. Найбільш вірогідним кандидатом на його місце називають 61-річного вихідця з Економічної служби ФСБ, а нині першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова.

Олексій Комков, призначений керівником П'ятої служби, вважається протеже Корольова.

Олексій Комков - хто це?

Народився 1972 року в Баку. Служив у прикордонних військах.

Зробив кар'єру завдяки одруженню на донці генерала ФСБ Ігоря Верстакова.

За сприяння свого патрона Корольова очолював Управління власної безпеки ФСБ.

Як писав опозиційний портал Insider, Комков також відповідав за Департамент контррозвідувальних операцій (ДКРО) Першого управління ФСБ, співробітники якого стежать за іноземцями в Росії, встановлюють пристрої для прослуховування у квартирах дипломатів, вербують співробітників диппредставництв і стежать за ними, використовуючи безпілотники.

Тема безпілотників, дійсно, не є чужою для Комкова.

Російський опозиційний центр "Досьє" стверджує, що ним лобіюється розробка дронів у "КБ Русь" для потреб окупаційних військ в Україні, полярників, пошти і прикордонників.

Зять Олексія Комкова веде бізнес в Естонії.

"Владислава Комкова одружена з підприємцем Арсенієм Ольховським. Йому належить стартап FlyFeed, який планує робити харчовий білок із комах, щоб боротися із голодом: "Поки ми у своїх затишних IT-стартапах боремося за зниження вартості кліків, половина населення Землі голодує. І ситуація лише погіршується, тому що всі поширені способи виробництва їжі сьогодні пов'язані на обмежених природних ресурсах, яких дедалі менше". Втім, перш ніж нагодувати своєю продукцією людей, Ольховський має намір спочатку робити з неї корм для свійських тварин. Юридична особа TipTopFeed зареєстрована в Естонії, виробництво знаходиться у В'єтнамі. До 2027 року мають бути відкриті 10 ферм в Азії та Африці. FlyFeed стверджує, що залучив $3 млн інвестицій та підписав контракти на $20 млн, а особисті вкладення Ольховського склали $200 тисяч", - зазначає "Досьє".

Теги:
Росія
Партія регіонів
Харків
Віктор Янукович
ФСБ
євромайдан
Революція Гідності
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