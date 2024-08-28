Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Щоб допомогти захистити Україну від нападів РФ, Захід має зробити два кроки, – американський аналітик Борсарі

Щоб допомогти захистити Україну від нападів РФ, Захід має зробити два кроки, – американський аналітик Борсарі

Олена Будько
28 серпня, 2024 середа
21:35
Війна з Росією ракетна атака на Київ

Захід може допомогти зменшити руйнування в Україні внаслідок російських атак, попри те, що РФ значно потужніша з погляду вогневої міці

Зміст

Про це зазначив оглядач Центру європейського політичного аналізу у США Федеріко Борсарі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Росія все ще набагато потужніша з погляду вогневої потужності порівняно з Україною, і тому я вважаю, що коли мовиться про захист України від нападів Росії, він складається з двох кроків", – сказав він.

Перший крок, про який говорить Борсарі, – західні країни мають надати Україні більше систем ППО. 

"Ми говоримо про різні типи систем, середньої і великої дальності, особливо в цьому випадку, коли російські ракети досить непогані з погляду техніки. Вони не є сучасними, за винятком аеробалістичної, гіперзвукової зброї, яку використовує Кремль у невеликих кількостях, порівняно з рештою озброєнь, які розгорнула Росія, але їх важко збити, і потрібні досить потужні системи ППО. Ось чому західні країни, США та інші союзники НАТО повинні забезпечити Україну більш досконалими системами ППО", – пояснив він.

Зокрема, Борсарі згадав про системи IRIS із Німеччини, про системи Patriot, а також NASAMS для перехоплення на середній відстані. Він вважає, що всі вони разом доволі хороші, достатньо просунуті та можуть добре справлятися із загрозами від російських ракет.

Борсарі додав, що йдеться також про своєрідне перехоплення векторів і пускових установок цих ракет. Адже Росія використовує для їх запуску стратегічну й тактичну авіацію.

"Другий крок – допомогти Україні мати можливості перехоплювати російські винищувачі та стратегічні бомбардувальники на відстані за допомогою зброї західного виробництва, а також зі зброєю українського виробництва", – зазначив оглядач.

Він додав, що Захід і США, якщо вони ще не переконані в дозволі Україні використовувати зброю західного виробництва проти російських винищувачів, "повинні продовжувати допомагати Україні швидко розробляти власну зброю, щоб зробити все, аби українські сили могли вражати по російських бомбардувальниках та винищувачах, перш ніж вони зможуть запустити ракети".

На переконання Борсарі, це найважливіші кроки, які необхідно зробити, щоб уникнути смертоносних атак Росії, особливо проти цивільних осіб, інфраструктури, лікарень тощо. При цьому важливою є також кількість систем ППО, збільшення виробництва ракет у всій Європі, а також матеріально-технічне забезпечення та зберігання цих систем захисту в майбутньому.

  • Під час засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня члени Північноатлантичного альянсу підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні
Теги:
Новини
Читайте також:
Сенеж
Автор Катерина Бенюк
27 серпня, 2024 вiвторок
У Molfar розповіли про елітних російських вбивць зі спецпідрозділу "Сенеж": у липні ЗСУ ліквідували їхню ДРГ
"вишки Бойка"
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
Вовчанськ
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2024 вiвторок
"Тривають бої за залишки вулиць": депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію у Вовчанську
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
22:55
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
22:37
фінанси
Україна домовилася про реструктуризацію боргу з власниками єврооблігацій
22:15
Ексклюзив
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Основна мета росіян - створити південний фланг на Покровському напрямку, - військовий експерт Коваленко
22:12
Оновлено
обстріл Купʼянська
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
22:08
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
"Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета
21:59
Володимир Зеленський і Олександр Усик
"Він боєць у нас": Усик пояснив, чому подарував Зеленському пояс WBC
21:31
Росіяни розмістили систему ППО "Панцирь-С1" просто на Кримському мосту
21:26
Ексклюзив
Путін
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Покровський напрямок, операція у Курській області та українська балістична ракета. Колонка Сергія Згурця
21:00
МВФ
Представники МВФ відвідають Україну наступного тижня, - Bloomberg
21:00
Паралімпіада-2024, Париж
У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор
20:43
російські військові окупанти
РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"
20:43
Ексклюзив
польща танк
"Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі
20:27
Оновлено
Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО
20:24
"Україна робить усе можливе, щоб подолати виклики, які постали перед церквою": Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
19:56
прапор Росії
РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"
19:35
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
19:18
Оновлено
Кривий Ріг. Зруйнований готель, російський обстріл, ракетний удар
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до дев'яти
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 917-го дня війни: ЗСУ уразили ворожий Су-25, а на Росії після атаки дронів горять нафтобази
19:00
Оновлено
Десна
Мер Вишгорода повідомив про виявлення отруйних речовин у Десні під Києвом. Екологи спростували це після перевірки
18:53
"Динамо"
УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:31
Ірина Глібко
Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко
18:29
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 ворожих атак, майже третина відбулась на Покровському напрямку
18:09
на фото польські військові
Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
18:00
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
17:58
Курська АЕС
На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
17:49
Служба безпеки України
Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ
17:37
інавгурація путіна
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
17:33
Оновлено
Павло Дуров
Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
17:20
OPINION
Вікторія Сюмар
Telegram за рівнем впливу аналогічний до РПЦ
17:17
Роберто Орчі й Адель Хізер Тейлор
Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною
17:11
зсу артилерія
Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV