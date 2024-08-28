Щоб допомогти захистити Україну від нападів РФ, Захід має зробити два кроки, – американський аналітик Борсарі

Про це зазначив оглядач Центру європейського політичного аналізу у США Федеріко Борсарі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Росія все ще набагато потужніша з погляду вогневої потужності порівняно з Україною, і тому я вважаю, що коли мовиться про захист України від нападів Росії, він складається з двох кроків", – сказав він.

Перший крок, про який говорить Борсарі, – західні країни мають надати Україні більше систем ППО.

"Ми говоримо про різні типи систем, середньої і великої дальності, особливо в цьому випадку, коли російські ракети досить непогані з погляду техніки. Вони не є сучасними, за винятком аеробалістичної, гіперзвукової зброї, яку використовує Кремль у невеликих кількостях, порівняно з рештою озброєнь, які розгорнула Росія, але їх важко збити, і потрібні досить потужні системи ППО. Ось чому західні країни, США та інші союзники НАТО повинні забезпечити Україну більш досконалими системами ППО", – пояснив він.

Зокрема, Борсарі згадав про системи IRIS із Німеччини, про системи Patriot, а також NASAMS для перехоплення на середній відстані. Він вважає, що всі вони разом доволі хороші, достатньо просунуті та можуть добре справлятися із загрозами від російських ракет.

Борсарі додав, що йдеться також про своєрідне перехоплення векторів і пускових установок цих ракет. Адже Росія використовує для їх запуску стратегічну й тактичну авіацію.

"Другий крок – допомогти Україні мати можливості перехоплювати російські винищувачі та стратегічні бомбардувальники на відстані за допомогою зброї західного виробництва, а також зі зброєю українського виробництва", – зазначив оглядач.

Він додав, що Захід і США, якщо вони ще не переконані в дозволі Україні використовувати зброю західного виробництва проти російських винищувачів, "повинні продовжувати допомагати Україні швидко розробляти власну зброю, щоб зробити все, аби українські сили могли вражати по російських бомбардувальниках та винищувачах, перш ніж вони зможуть запустити ракети".

На переконання Борсарі, це найважливіші кроки, які необхідно зробити, щоб уникнути смертоносних атак Росії, особливо проти цивільних осіб, інфраструктури, лікарень тощо. При цьому важливою є також кількість систем ППО, збільшення виробництва ракет у всій Європі, а також матеріально-технічне забезпечення та зберігання цих систем захисту в майбутньому.