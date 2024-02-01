"Третя світова вже розпочалася": Лубінець пояснив, чому війни в Україні та Ізраїлі пов'язані
Війна в Україні та конфлікт в Ізраїлі мають багато спільного. Допомагаючи Україні протистояти російським окупантам, світ дбає і про власну безпеку
Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
"Третя світова війна вже розпочалася. З одного боку, країни, які воюють проти України. Це країни диктаторських режимів - Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея та країни, які свідомо допомагають РФ уникнути санкцій чи купують у великих обсягах російську нафту й газ. З іншого боку — це країни демократичного вибору: Україна і всі, хто нам допомагає", - сказав він.
"Те, що відбувається в Ізраїлі, — продовження війни проти України. Агресори — ті самі. Терористів навчала ПВК Вагнера, зброю поставляє Іран. Північна Корея вже напряму продає ракети — у нас є офіційно зафіксовані факти, коли відбувся обстріл Харкова", - додав омбудсмен.
За його словами, світ має діяти рішуче, аби протистояти агресорам.
"Яка реакція з боку світу? Знову глибоке занепокоєння? Знову заспокоєння себе, що "ми не можемо нічого зробити"? Шукайте нові підходи. Ми, українці, продовжимо воювати за себе і за вас. Ви, коли нам допомагаєте, допомагаєте й собі. Бо поки росіяни й решта воюють у нас — вони зайняті нашою армією. А коли, не дай Боже, це закінчиться, вони підуть далі", - резюмував Лубінець.
- У жовтні минулого року секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна розпочалася ще у 2008 році, й конфліктом в Ізраїлі це не закінчиться.
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