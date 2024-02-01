"Третя світова вже розпочалася": Лубінець пояснив, чому війни в Україні та Ізраїлі пов'язані

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Третя світова війна вже розпочалася. З одного боку, країни, які воюють проти України. Це країни диктаторських режимів - Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея та країни, які свідомо допомагають РФ уникнути санкцій чи купують у великих обсягах російську нафту й газ. З іншого боку — це країни демократичного вибору: Україна і всі, хто нам допомагає", - сказав він.

"Те, що відбувається в Ізраїлі, — продовження війни проти України. Агресори — ті самі. Терористів навчала ПВК Вагнера, зброю поставляє Іран. Північна Корея вже напряму продає ракети — у нас є офіційно зафіксовані факти, коли відбувся обстріл Харкова", - додав омбудсмен.

За його словами, світ має діяти рішуче, аби протистояти агресорам.

"Яка реакція з боку світу? Знову глибоке занепокоєння? Знову заспокоєння себе, що "ми не можемо нічого зробити"? Шукайте нові підходи. Ми, українці, продовжимо воювати за себе і за вас. Ви, коли нам допомагаєте, допомагаєте й собі. Бо поки росіяни й решта воюють у нас — вони зайняті нашою армією. А коли, не дай Боже, це закінчиться, вони підуть далі", - резюмував Лубінець.