"Тривають бої за залишки вулиць": депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію у Вовчанську

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Продовжуються запеклі бої, атаки ідуть малими групами. Намагаються (росіяни, - ред.) атакувати. Ось буквально декілька днів тому вони це робили в напрямку Липців, там одна з ділянок, де вони атакували танками, бронетехнікою, але наші бійці, це "Хартія" була, відбили штурм, декілька одиниць техніки було знищено або пошкоджено, вони її забрали. Тобто після цієї атаки далі йшли до сьогоднішнього дня, - те, що мені відомо, - просто атаки малими групами", - розповів він.

Богдан Ткачук зазначив, що у Вовчанську йдуть бої за "залищки вулиць".

"Відділення менше п'яти людей, 12 людей, тобто вони намагаються пролізти там, якісь шпаринки знайти, йдуть в атаку, несуть втрати, відходять назад. Що стосується наший дій, тут іде контратака, йдуть бої постійно за залишки вулиць у Вовчанську, бо там усе поруйновано, і сказати, що якось глобально там ми відбили якусь велику територію, або ще щось - ні. Тобто досить статично це все зараз виглядає: атаки - відбій, атаки - контратаки. Лінія фронту стабілізувалась вже близько місяця на цих позиціях", - додав він.