У Росії немає шансів, якщо ми використаємо всі переваги, які в нас є, - генерал-майор Володимир Гаврилов

Таку думку висловив Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних Сил України, виступаючи на круглому столі "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", який відбувається 16 грудня.

"Всі бажання Путіна затягнути війну впираються в ресурс: в України є унікальні переваги, яких немає у Росії. ВВП Росії менше ніж ВВП штату Техас чи Каліфорнія! На нашому боці динамічне, повне ентузіазму громадянське суспільство і якщо ми застосуємо нові методи ведення бойових бій і технології, зможемо правильно підготувати людей і триматимемо правильну комунікацію з міжнародними партнерами, - у Росії немає шансів", - сказав Гаврилов.

Він зазначив, що новітні технології дозволять вплинути на фактор залучення людей для ведення бойових дій.

"Не треба тримати великий підрозділ для кидання його на штурм: треба забезпечити можливість знайти ворога за 200 км і знищити, працюючи із "сірої" зони. Тоді неважливо, скільки людей матиме ворог: його треба знищувати до того, як він побачить українського солдата", - підкреслив експерт.

За його словами, вже у 2025 році ми побачимо технологічні результати: існуючі розробки мають продемонструвати свою ефективність та зменшити загрози з точки зору обмежених мобілізаційних ресурсів. І задля створення таких можливостей треба усувати всі перешкоди - бюрократичні, політичні, кадрові.

"У нас не завжди кадрові питання приймаються з точки зору компетентності, але війна підштовхує до змін", - зауважив спікер.

"Росіяни реально працюють на межі своїх ресурсів. Вони сподіваються на "чорного лебедя" для України. Не буде такого: вони не розуміють природу і суть українського громадянського суспільства, тож багато чого залежить від нашої внутрішньої "холодної голови… ", - переконаний Гаврилов.

Він також звернув увагу на питання публічності проблем з оборонними закупівлями. "Меншу публічність щодо проблем треба компенсувати правильною комунікацією між тими, хто формує, приймає рішення і громадянським суспільством", - запропонував Гаврилов.