"Україна почала масову підготовку жінок до бойових дій": російські фейки та маніпуляції за 1 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 1 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 1 серпня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.
Дезінформація: TG-канал "Блокнот Пропагандиста" поширив фотографії жінок у військовій формі на військовому навчальному полігоні, та доповнив наступним коментарем: "На українських полігонах розпочато масову підготовку жінок до військових дій. Зеленський брехав, коли говорив, що жінок на фронті не буде. Втім, як завжди".
Спростування: Насправді вказані фотографії опубліковано в статті під заголовком "Бучанські відьми" – жінки, які тримають небо над Київщиною" українського місцевого видання "Моя Київщина", та стосуються жіночого добровольчого формування територіальної громади.
Маніпуляція: Оприлюднивши відеофрагменти брифінгу голови ради федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко TG-канал "Lomovka" поширив такі тези: "Жодних територіальних поступок у Донбасі та Новоросії не може бути й не буде... Росія не відмовлялася від переговорів щодо України, але більше ”не поведеться” на легковажні заяви. Нам потрібні гарантії. Росія готова до переговорів з Україною з урахуванням реалій на землі та інтересів РФ".
Спростування: Насправді Росія відмовляється вести переговори на справедливих умовах і натомість пропонує власні вимоги, які, по суті, диктують капітуляцію України.
- Росіяни намагалися просунути в одне з одеських видань матеріал з низкою неправдивих тверджень щодо ситуації на фронті та мобілізації в Україні нібито від імені Головного управління розвідки Міноборони.
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