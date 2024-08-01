"Україна почала масову підготовку жінок до бойових дій": російські фейки та маніпуляції за 1 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 1 серпня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.

Дезінформація: TG-канал "Блокнот Пропагандиста" поширив фотографії жінок у військовій формі на військовому навчальному полігоні, та доповнив наступним коментарем: "На українських полігонах розпочато масову підготовку жінок до військових дій. Зеленський брехав, коли говорив, що жінок на фронті не буде. Втім, як завжди".

Спростування: Насправді вказані фотографії опубліковано в статті під заголовком "Бучанські відьми" – жінки, які тримають небо над Київщиною" українського місцевого видання "Моя Київщина", та стосуються жіночого добровольчого формування територіальної громади.

Маніпуляція: Оприлюднивши відеофрагменти брифінгу голови ради федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко TG-канал "Lomovka" поширив такі тези: "Жодних територіальних поступок у Донбасі та Новоросії не може бути й не буде... Росія не відмовлялася від переговорів щодо України, але більше ”не поведеться” на легковажні заяви. Нам потрібні гарантії. Росія готова до переговорів з Україною з урахуванням реалій на землі та інтересів РФ".

Спростування: Насправді Росія відмовляється вести переговори на справедливих умовах і натомість пропонує власні вимоги, які, по суті, диктують капітуляцію України.