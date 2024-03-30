Україна повинна організувати черговий енергетичний "Рамштайн" через атаки РФ, - ексміністр енергетики Плачков

Про це заявив ексміністр палива та енергетики України, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у етері телеканалу "Еспресо".

"Уряд, керівництво України повинні обов'язково організувати ще один енергетичний "Рамштайн", щоб ми могли отримати допомогу від європейських партнерів і кошти для енергетиків. Щоб стабілізувати ситуацію і більш менш підготуватись до наступного опалювального сезону, нам потрібно мінімум 50 млрд грн. А для відновлення обладнання необхідно близько 100 млрд грн. Україні ці кошти потрібні зараз. Також ми маємо забезпечити захист об'єктів енергетичної інфраструктури засобами ППО, бо ситуація критична", - повідомив Плачков.

Росіяни хочуть зруйнувати енергетичну систему України, створити масштабний блекаут на всю країну, каже ексміністр енергетики.

"Ракетні атаки по інфраструктурі тривають впродовж трьох років. На жаль, ми втратили дуже багато енергетичних об'єктів. Останні ракетні удари зруйнували велику кількість обладнання. Це стосується генерації, теплових електростанцій, підстанцій, мереж, є дефіцит генерації", - зазначив він.

Сьогодні Україні потрібно мобілізувати всі ресурси та по можливості відновлювати генерацію, вважає Плачков.

"Ми купуємо електроенергію в європейських країн, отримуємо її в якості технічної допомоги. Але ситуація може погіршитись, коли споживання збільшиться. Партнери будуть допомагати, але треба мобілізувати всі ресурси, як людські, так організаційні й фінансові. Маємо сплачувати 100% оплату за спожиту електроенергію, по можливості виплачувати борги, економити електроенергію, готуватися до довготривалих та короткотривалих відключень тощо. У енергетиків немає коштів на відновлення такого великого обсягу обладнання. Потрібно по можливості відновлювати генерацію, щоб мати змогу виробляти власну електроенергію, бо ситуація дуже складна", - додав голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї.