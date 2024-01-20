Україна та США вперше спільно проінспектували американську зброю

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Перевірка була проведена службою внутрішнього аудиту Міноборони та представниками ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США.

Інспекція включала три основні позиції:

серійні номери,

технічний стан,

умови належного зберігання (безпека та охорона).

У відомстві додали, що наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості та зміцнення довіри у відносинах з партнерами", — прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Довідково: Концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.