Україна та США вперше спільно проінспектували американську зброю
Україна та США вперше спільно перевірили стан озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з українських військових частин
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Перевірка була проведена службою внутрішнього аудиту Міноборони та представниками ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США.
Інспекція включала три основні позиції:
- серійні номери,
- технічний стан,
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
У відомстві додали, що наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.
Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості та зміцнення довіри у відносинах з партнерами", — прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.
Довідково: Концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.
- 11 січня Міністерство оборони України затвердило ще один зразок бронежилета для військовослужбовиць: випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи.
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