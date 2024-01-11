Випробування тривали три місяці: Міноборони затвердило ще один зразок бронежилета для військовослужбовиць

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Вказано, що цей зразок жіночого бронежилета розробила компанія "Темп – 3000". Він укомплектований трьома демпферними подушками різних розмірів, які допомагають підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Крім цього, виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом для захисту паху. Бронежилет важить від 10,5 кілограма і більше (у залежності від комплектації).

У Міноборони зазначили, що жіночий бронежилет має такі ж балістичні характеристики, як і чоловічий. Він проходив випробування у два етапи: спершу його носили військовослужбовиці, аби перевірити зручність, а потім відбувалися лабораторні випробування, зокрема, балістичні. Увесь процес зайняв три місця.

Бронежилети як від компанії "Темп – 3000", так і від "Української броні" доступні для централізованої закупівлі. Наразі Міноборони очікує запит від Генштабу, щоб сформувати обсяги для закупівлі. Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5000 комплектів за місяць", - додав заступник міністра оборони Віталій Половенко.